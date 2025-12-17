快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

誰最受益？壽險匯率會計改革 金管會四大目標揭密

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會指出，依現行IAS 21規定，外幣資產須以即期匯率計價，兌換差額全數列入損益，易放大壽險業長期海外資產的帳面波動，使壽險業「獲利暴起又暴落」，卻未真實反映實際經營。聯合報系資料照
金管會指出，依現行IAS 21規定，外幣資產須以即期匯率計價，兌換差額全數列入損益，易放大壽險業長期海外資產的帳面波動，使壽險業「獲利暴起又暴落」，卻未真實反映實際經營。聯合報系資料照

立法院18日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。金管會提前釋出監理定調，改革不為修會計，而是降財報波動、減過度避險、提出永續治理政策，並將避險成本轉為資本等四大監理目標。學界背書下，壽險監理思維正悄然轉向。

金管會指出，依現行IAS 21（國際會計準則21號公報）規定，外幣資產須以即期匯率計價，兌換差額全數列入損益，易放大壽險業長期海外資產的帳面波動，使壽險業「獲利暴起又暴落」，卻未真實反映實際經營。

對此，會計與實務專家已達共識，援引IAS 1可在充分揭露下，對以攤銷後成本（AC）衡量的海外債券，可改採分期攤銷方式處理，讓財報更貼近長期經營模式，方向已獲多數專家支持。

金管會並進一步揭示，匯率會計制度調整背後，實際對應四大監理目標。一是讓「財報回歸允當表達」，改採AC債券攤銷法後，可讓財報呈現更符合壽險業長期經營模式。

第二大是「產業永續經營」。目前壽險業每年投入龐大成本進行避險，金管會希望藉此調整，減少過度避險支出。

各業者須在財報及永續專章中揭露調整後的差異原因，並提出永續治理政策，讓投資人了解企業如何兼顧財務與永續經營。

第三大是「避險策略需符合長期營運特性與實質風險規避」。金管會指出，目前壽險海外債避險比率高達六成，但多數僅為避免財報波動，並未實際兌回台幣，屬過度避險。

改革後，壽險業可採更彈性、符合現金流需求的合理避險策略，例如解除NDF避險，改以規避實質現金流風險，做合理避險。

第四也是最終目標，則是實質強化資本韌性。金管會擬引導業者將節省下來的避險成本，轉作外匯價格變動準備金或資本項下，厚實資本結構，提升面對市場波動的承受力，讓壽險業有更長遠的經營底氣。

壽險圈認為，這次改革若順利落地，將降低壽險業短期帳面波動，釋放避險成本強化資本，可提升投資人對壽險長期經營的信心，有助壽險股價評價回歸基本面。

壽險業 財報 金管會

延伸閱讀

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

壽險2025年前11月新保費超越去年

相關新聞

金融業獨董提名 銀行局長童政彰：兩種情況將要求提名委員會說明

針對獨董任期問題，金管會銀行局長童政彰今日表示，除了延續獨董連任不宜超過3年的現行規定，金管會還將針對獨董已任滿二屆，以...

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

外資賣超台股並加速匯出，台灣股匯今天同步下跌，新台幣兌美元以31.5元開出，盤中最低觸及31.585元，收在31.526...

中信銀越南胡志明平陽辦事處、海防辦事處雙雙開業

中國信託銀行海外布局再添據點，繼本周一胡志明（平陽）辦事處開幕，周三海防辦事處亦正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分...

立委喊話提高國營銀行年終、薪資待遇 莊翠雲：持續向人事總處爭取

臺灣銀行、土地銀行、輸出入銀行三家國營銀行，待遇普遍不如已民營化的泛公股銀行，立委李坤城17日呼籲財政部檢討待遇制度，財...

LINE Pay Money用戶 下周可望破200萬戶

LINE Pay在12月3日開通LINE Pay Money，對於最新使用戶數，LINE Pay董事長丁雄注今日在首度對...

LINE Pay Money 用戶數預估下周破200萬戶

台灣行動支付龍頭 LINEPAY（7722）17日舉辦首場「LINE PAY VISION DAY」。今年12月3日開通電子支付LINE Pay Money後，目前註冊用戶已逾170萬戶，預計下周將突破200萬戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。