股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

外資賣超台股並加速匯出，台灣股匯今天同步下跌，新台幣兌美元以31.5元開出，盤中最低觸及31.585元，收在31.526元，貶5.1分，匯價連3黑，創逾7個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至26.585億美元。

美國公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，但失業率升至4.6%，創2021年9月以來新高，就業數據分歧，美股主要指數下跌居多，美元指數止跌反彈。

台股今天開高走低，早盤一度大漲逾200點，但尾盤隨著台積電股價翻黑，終場小跌11.49點，收在27525.17點。三大法人合計賣超236.87億元，其中，外資及陸資賣超323.47億元。

美元指數回升，主要亞幣紛紛示弱，新台幣兌美元今天開盤價為31.5元，貶2.5分，盤中持續維持偏弱震盪，午後隨著外資加碼匯出，最低觸及31.585元，尾盤出口商拋匯帶來支撐，貶幅縮小，收在31.526元。

外匯交易員表示，外資連續賣超台股，本週3天合計共賣超1408億元，導致新台幣延續貶勢，今天尾盤出口商及央行進場，為新台幣貶幅稍為踩煞車，但收盤已貶破31.5元關卡，後續若台股未轉強，新台幣仍會偏貶，年底前不排除貶向31.8元。

根據央行統計，美元指數上升0.40%，主要亞幣走弱，日圓貶值0.40%，韓元跌0.23%、新加坡幣跌0.21%，新台幣貶0.16%，人民幣小跌0.04%。