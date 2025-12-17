中信銀越南胡志明平陽辦事處、海防辦事處雙雙開業

中國信託銀行海外布局再添據點，繼本周一胡志明（平陽）辦事處開幕，周三海防辦事處亦正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分行及河內辦事處的服務，強化跨境金融服務實力，而中信銀行深耕越南30週年再添兩據點，亦為其拓展海外金融服務版圖的重要里程碑。

海防辦事處開幕慶祝酒會由越南央行胡志明市分行副行長Mr. Vo Dinh Phong及海防分行行長Ms. Nguyen Thi Dung、駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、越南台灣商會聯合總會長洪志華、駐越南代表處林易民公使、中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健，與來自東南亞各地逾150位貴賓與客戶共襄盛舉。

中國信託銀行國際法金事業總處長林永健表示，中信銀行洞察越南吸引全球供應鏈趨勢，除現有的胡志明分行及河內辦事處外，今年接連設立兩辦事處，展現中國信託對越南市場的承諾與高度支持，也為越南布局最完整、網絡最廣的國銀。

中國信託銀行海防辦事處坐落於北越最大海港核心區域，鄰近河內及越南東部經濟走廊起點，近年受惠大型電子與高科技投資案，半導體、組裝與零組件供應鏈快速落地，成為越南北部外貿門戶，亦可承接北越產業鏈金融需求的關鍵據點，強化企業海外擴張、國際結算與資金調度支援。

日前開幕的胡志明（平陽）辦事處則位於胡志明市以北，是越南相對成熟的製造重鎮，匯聚國際供應鏈廠商及工業園區，外銷需求持續擴張。胡志明（平陽）辦事處將聚焦企業授信、跨境貿易融資與財務管理等服務，協助臺商因應國際訂單、成本轉嫁及物流變動，提升資金運用彈性。

近年越南「Make in Vietnam」政策推動當地供應鏈升級，吸引全球製造中心聚集，加上中美科技競爭及供應鏈分散，製造業出口與內需市場高速擴張，吸引電子、半導體、鞋材、金屬、家具及綠能等產業大量進駐，GDP成長率連年位居東南亞國家前段班，成為亞洲最具增長潛力的新興市場之一，也是臺商深耕的重要戰略基地。

中信銀行指出，兩處新據點的啟用更便於整合業務訊息，使胡志明分行更貼近當地客戶區域布局，加速整合在地資金服務、跨境結算、授信與國際貿易等業務量能，並以穩健資本基礎與專業金融方案，協助企業掌握越南產業與資本市場成長機會。

除持續深耕越南市場外，中國信託銀行亦積極拓展東協與南亞金融布局，強化跨境結算、供應鏈金融與企業財務管理等服務，推動企業在亞洲市場的資金配置與投資效率，透過集團海外據點優勢，引入永續金融、數位化服務及風險管理能力，助力企業在產業鏈重組過程掌握優勢，攜手客戶走向國際。