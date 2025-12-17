元傳鑫美元利率變動型終身壽險 放大資產、安心傳承 一次到位

壽險市場持續回溫，根據壽險公會統計，2025年前十月傳統型保單累計初年度保費收入已突破4,800億元，年增幅近24%，其中以美元利率變動型保險商品成為帶動成長的主要動能。業者指出，在美元資產配置需求升溫、民眾重視退休與傳承規劃下，此類商品兼顧保障與資產累積，吸引度明顯提升。

元大人壽表示，美元利率變動型保險不僅有助於分散幣別風險，更可透過宣告利率與增值回饋分享金機制，讓保單價值隨時間穩健成長，特別適合有長期資產規劃、退休準備及家族傳承需求的族群。

因應市場趨勢，元大人壽近期推出「元傳鑫美元利率變動型終身壽險」，以美元為計價幣別，提供3年期與6年期繳費選擇，其中3年期最高承保年齡可達80歲，對高齡族群而言更具彈性。承保金額自1萬美元起，最高可達750萬美元，能滿足不同人生階段的保障與理財需求。

元大人壽指出，該商品具備三大特色優勢。首先，保戶除享有終身壽險保障外，每年可依宣告利率獲得增值回饋分享金，若選擇以購買增額繳清方式運用，長期可放大保障倍數，強化家庭財務防護與資產累積效果。其次，在資產傳承設計上，保戶可自主指定身故受益人及分配比例，有助降低繼承爭議，並可預留遺產稅稅源；同時亦提供分期定期給付選項，具備類信託功能，避免受益人資金遭不當使用。第三，在保費方面，符合保費門檻者最高可享4%折扣，搭配自動轉帳繳費再享1%優惠，合計最高可折減5%，實際保費負擔更具吸引力。

以50歲的元先生為例，投保6年期方案，基本保險金額約166.1萬美元，年繳保費原為105,316美元，透過高保費與自動轉帳折扣後，實際年繳保費降為10萬美元。若宣告利率維持4.30%，於90歲身故時，身故給付可達約176.3萬美元，約為總繳保費的2.9倍；若中途有資金需求，也可領回約141.6萬美元，兼顧彈性與保障。

元大人壽提醒，面對金融市場快速變化，分散配置與長期規劃愈顯重要。「元傳鑫美元利率變動型終身壽險」結合美元優勢、保障功能與資產累積潛力，提供民眾穩健布局與安心傳承的選擇。