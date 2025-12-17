剖析全球變局 兆豐銀行啟動2026年匯利率展望講座

兆豐銀行17日於台中舉辦首場「2026年匯利率展望暨外匯衍生性金融商品運用講座」，由財務處交易團隊剖析全球金融情勢與明年度匯利率展望，講座報名踴躍，本場共吸引中部地區百餘名企業高階主管及財務人員熱情參與，陪伴客戶掌握金融脈動、馬年奔騰躍進。

兆豐銀行於會中首先回顧2025年金融市場概況，美國總統川普第二次入主白宮後，推動對等關稅政策，引發全球金融市場大幅震盪，此外川普對於聯準會人事的干預亦引發市場對美國貨幣政策獨立性的質疑，在「去美元化」議題發酵下，國際美元一度走弱；然而，受惠於AI產業蓬勃發展，美股下半年吸引資金回流並屢創新高，加上第3季聯準會雖啟動降息，但通膨降幅有限，使市場預期未來降息步調將趨於審慎，進而支持美元指數與美債殖利率反彈，2025年整體呈現區間震盪格局。

展望2026年，兆豐銀行指出，在全球經濟、地緣政治、貨幣政策等多重因素交互影響下，金融市場將持續呈現出多變且充滿挑戰的格局，兆豐銀行提醒企業應留意川普關稅貿易政策及聯準會貨幣政策對市場的衝擊，例如關稅政策反覆不定，恐影響投資人信心並推升避險需求，使資金流入美元；而關稅帶來的物價上漲將減緩聯準會降息速度，這些因素雖有助於美元強勢，但美國偏弱的就業市場將促使美聯準會維持降息步伐，卻可能令美元走弱。

在美國關稅及貨幣政策難以明確定調的情況下，兆豐銀行預期未來匯率波動加劇，利率前景亦充滿變數；此外，兆豐銀行也進一步分析2026年歐元、日圓及人民幣等主要貨幣的關鍵影響因素，並介紹多元匯率避險工具，協助企業提前布局，穩健因應。

兆豐銀行表示，除了台中首場講座以外，接下來也將陸續在新竹（12月19日）、高雄（12月24日）及台北（12月29日）共計舉辦4場講座，攜手客戶共同掌握市場趨勢，強化風險管理，迎接川普政策變動下的全球金融新局。