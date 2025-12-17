立委喊話提高國營銀行年終、薪資待遇 莊翠雲：持續向人事總處爭取

臺灣銀行、土地銀行、輸出入銀行三家國營銀行，待遇普遍不如已民營化的泛公股銀行，立委李坤城17日呼籲財政部檢討待遇制度，財政部長莊翠雲回應，目前國營銀行調薪已跟公務員脫鉤，按照實際業務績效情況調整，目前雖尚未接獲國營銀行明年度的調薪計畫，但支持在績效良好的情況下調薪。

立法院財政委員會17日審查「海關進口稅則修正草案」，財政部長莊翠雲列席報告並備質詢。立委李坤城在質詢時表示，賴總統呼籲企業為員工加薪、促進消費的談話，詢問國營與泛公股銀行明年是否有加薪空間。

莊翠雲回應，泛公股調薪有自己的機制，由泛公股內部評估，不需要提報財政部；至於國營銀行（台銀、土銀、輸銀）則會提報財政部，由於國營銀行調薪已跟公務員脫鉤，過往是公務員調薪多少，國營銀行就跟著調薪多少，但如今已是脫鉤，而是按照實際業務的績效情況調整，以鼓勵員工。

莊翠雲表示，目前還未接獲國營銀行明年度的調薪計畫，但原則上支持在績效良好情況下調薪。

李坤城進一步指出，目前三家國營銀行年終獎金上限仍停留在4.4個月，明顯低於部分公股銀行水準，對國營銀行員工並不公平，呼籲檢討制度。莊翠雲指出，財政部有向行政院建議將國營銀行年終獎金至少調高至4.6個月以上，目前人事總處仍與相關部會機關研議，也盼同步爭取恢復相關福利。

李坤城也詢問，新青安購屋貸款將於明年7月落日，外界關心是否推出「新青安2.0」接續，並調整貸款年齡、年收入等條件。莊翠雲則表示，後續是否延續或調整，將邀集相關主管機關共同討論，也會聽取各界的意見，待整體評估後才會提出。

另外，財政部日前舉行公股金融事業例行業務會議，要求公股銀行強化打詐，研議限制戴口罩ATM提款，立委鍾佳濱則關切，目前方案執行及具體進度為何？莊翠雲回應，針對ATM進行強化，假設若配戴口罩，ATM就會出現警示，另外，這部分金管會也已邀集相關主管機關來討論，公股行庫將會配合政策來執行。