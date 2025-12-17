LINE Pay Money用戶 下周可望破200萬戶

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
LINE Pay Money用戶下周可望破200萬戶。圖／LINE Pay提供
LINE Pay Money用戶下周可望破200萬戶。圖／LINE Pay提供

LINE Pay在12月3日開通LINE Pay Money，對於最新使用戶數，LINE Pay董事長丁雄注今日在首度對外舉行的「LINE Pay Vision Day」表示，LINE Pay Money目前的註冊用戶數已超過170萬戶，估計下周將可望突破200萬戶大關。

根據LINE Pay統計，LINE Pay的全台用戶數突破1360萬人，涵蓋超過半數的台灣人口；目前共有超過2090萬張銀行卡綁定LINE Pay，等同市場流通卡片中，每三張就有一張綁定LINE Pay；而全球支付據點超過74萬處，其中台灣支付據點超過66萬處。

LINE Pay統計也顯示，截至2025年11月底，交易量已超過7910億元，累計營收達71.54億元，均已超越去年全年水準，累計營收較去年同期成長26%，持續展現強勁的成長動能與不斷深化的營運模式。截至2025年第三季營業淨利為4.96億元，較去年同期略減，主因投資四大關鍵領域使營業費用短期提升，分別為技術與服務創新、電子支付服務開發、資料處理中心的建置與擴充，以及為擴大國內外市場所進行的推廣與促銷活動。

LINE Pay也指出，自2024年投入海外支付事業後，交易量逐季顯著成長。以南韓為首個試辦據點，至今合作支付據點已逾8萬處，累計逾30萬名用戶在南韓使用LINE Pay消費，預估至今年底全年海外交易金額將達15億元。

LINE Pay觀察，海外事業的成長並非僅來自支付據點的擴張，而是建立在「內容平台策略」，透過貼近旅遊動線的個人化推薦、核心商圈的在地故事，以及可即時享受的優惠回饋，將海外商店特色轉化為內容，讓用戶在旅途中清楚感受「為什麼值得在這裡消費」，以內容驅動使用者，以內容創造交易，讓支付成為更有感的消費體驗。

