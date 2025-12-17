金融業獨董提名 銀行局長童政彰：兩種情況將要求提名委員會說明

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行局長童政彰今日指出，對金融業二種情況的獨董提名，銀行局將評估是否要求提名委員會說明。聯合報系資料照
針對獨董任期問題，金管會銀行局長童政彰今日表示，除了延續獨董連任不宜超過3年的現行規定，金管會還將針對獨董已任滿二屆，以及自卸任之後僅中斷一屆即回任這二種情況的獨董提名，評估要求「提名委員會」提出具體理由來說明。

童政彰今日在中華獨立董事協會的「2025年董事會治理高峰論壇」發表專題演講，提出以上說法。

童政彰認為，法遵不拘泥於現有態樣才能強化阻詐與防洗效能；其中他特別以近來外界矚目的可疑交易申報為例，強調在可疑交易申報時，法遵人員就要從以風險為基礎（RBA）的評估來著手，不能只侷限在現有的態樣而已。

童政彰也表示，以往的三道防線現在已被「三道模型」取代，是共同找出風險點，一起防禦，而非有先後順序，三道模型的概念之下，董事會（獨董把關尤其重要）、內部稽核、管理階層都很重要，必須彼此協作。

童政彰認為，金融業要建立「具主動性的」法遵，不是只在表格（checking list）上打勾而已，必須由上而下，管理階層制定方針，並且向內部員工作宣導、並維持在獨立性，配備更多資源給法遵，且媒合地主國與母國對法遵的期待。

他以當年美國富國銀行為例指出，富國銀行為了2002年至2016年之間的富國銀行員工在極端銷售壓力之下的「假帳戶交易」，並在2020年付出30億美元賠償金，就是以利為導向的慘痛代價。另外，2022年的虛擬貨幣交易所FTX破產則是另一個例子，「我們是FINTECH（金融科技），而不是TECHFIN（科技金融），因此這些案例均顯示，創新的基石並非來自於科技，而是誠信」。

童政彰分析，1970年的股東至上主義雖然解決代理人問題，另一方面卻造成公司以外的利害關係人權益被漠視，因此現在也要典範轉移，移轉至「利害關係人主義」，避免追求高獲利作為營運基礎，而產生了「信任赤字」問題，因此OECD（經濟合作暨發展組織）也在2023年提出公司治理的六大原則與框架，包括要求公平對待大小股東，大股東不能插隊，小股東權益也不能被抹殺。

對於未來金融業對抗風險變化的韌性，童政彰也指出，過去著重在評估風險發生機率高或低，但現在則強調如何抵抗「變異」的風險，對各種的黑天鵝、灰犀牛都能應變。

