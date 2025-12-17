LINE Pay Money 用戶數預估下周破200萬戶

台灣行動支付龍頭LINEPAY（7722）17日舉辦首場「LINE VERSION DAY」。今年12月3日開通電子支付LINE Pay Money後，目前註冊用戶已逾170萬戶，預計下周將突破200萬戶。LINE Pay董事長丁雄注表示，明年三大方向包括將AI季導入商家服務，提供更好的商家成長策略，打造廣告互動行銷服務，以及更好的支付體驗。

LINE Pay董事長丁雄注表示，明年將基於LINE Pay Money電支服務基礎，推出更多產品與活動。並將擴大海外跨境支付市場，今年以來LINE Pay進軍韓國市場，已累積30萬用戶、預估今年底海外消費金額達30億元，明年預計往日本市場推動跨境支付相關業務。