LINE Pay Money 用戶數預估下周破200萬戶
台灣行動支付龍頭LINEPAY（7722）17日舉辦首場「LINE VERSION DAY」。今年12月3日開通電子支付LINE Pay Money後，目前註冊用戶已逾170萬戶，預計下周將突破200萬戶。LINE Pay董事長丁雄注表示，明年三大方向包括將AI季導入商家服務，提供更好的商家成長策略，打造廣告互動行銷服務，以及更好的支付體驗。
LINE Pay董事長丁雄注表示，明年將基於LINE Pay Money電支服務基礎，推出更多產品與活動。並將擴大海外跨境支付市場，今年以來LINE Pay進軍韓國市場，已累積30萬用戶、預估今年底海外消費金額達30億元，明年預計往日本市場推動跨境支付相關業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言