台彩：今年至12/10銷售額1634億衝高 估全年1650億

台彩今天表示，今年截至12月10日，銷售金額新台幣1634.3億元提前達標並創歷年新高紀錄；其中，電腦型銷售773.5億元、年增23.9%，立即型（刮刮樂）860.8億元、年增3.8%，雙雙創下公益彩券有史以來的新高紀錄。

台灣彩券公司為感謝彩券經銷商辛勞，今天舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚157名電腦型與立即型彩券績優經銷商。

台灣彩券公司董事長黃志宜表示，今年已進入第5屆發行的第2年，全國彩券經銷商人數已突破7萬人，彩券年度銷售業績創新高，截至今年12月10日，整體銷售業績達1634.3億元，第5屆公益彩券盈餘亦達到636.39億元。

黃志宜說明，截至12月10日，電腦型銷售金額達773.5億元、年增23.9%，立即型860.8億元、年增3.8%，預估今年整體業績應該有機會達到1650億元，並樂觀看待明年銷售金額將穩健成長。

黃志宜表示，電腦型彩券銷售額呈現年增，主要有3個原因，首先是春節加碼檔期表現強勢，期間銷售金額年增14.7億元，第2是今年威力彩與大樂透均有高頭獎累積，第3是第5屆經銷商經歷去年摸索期，更加了解銷售技巧。

立即型彩券方面，黃志宜說明，銷售金額增加主要是春節檔期銷售成績突出，成功推升整體彩券買氣，同時產品發行節奏掌握精準，各檔產品配置都能貼近市場需求，此外，為了貼近不同年齡層的偏好，今年在網路行銷方面下足工夫，如搭配登錄送超商優惠券等雙重好康活動，藉此開發新客人。

財政部國庫署副署長林秀燕談及，截至目前為止，今年度公益彩券銷售額已達成全年目標並創歷史新高，不僅增加經銷商佣金收入，公益彩券盈餘也挹注國民年金補助、全民健保準備金，並作為地方政府推動社會福利的重要財源，感謝經銷商們在第一線辛勞付出，成為實現公益價值的重要推手。

台彩說明，未來將持續營造公正、健康且穩定的彩券經營環境，把每一份善意挹注社會福利財源，並推廣公益彩券核心價值。