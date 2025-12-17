快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

台彩：今年至12/10銷售額1634億衝高 估全年1650億

中央社／ 台北17日電

台彩今天表示，今年截至12月10日，銷售金額新台幣1634.3億元提前達標並創歷年新高紀錄；其中，電腦型銷售773.5億元、年增23.9%，立即型（刮刮樂）860.8億元、年增3.8%，雙雙創下公益彩券有史以來的新高紀錄。

台灣彩券公司為感謝彩券經銷商辛勞，今天舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚157名電腦型與立即型彩券績優經銷商。

台灣彩券公司董事長黃志宜表示，今年已進入第5屆發行的第2年，全國彩券經銷商人數已突破7萬人，彩券年度銷售業績創新高，截至今年12月10日，整體銷售業績達1634.3億元，第5屆公益彩券盈餘亦達到636.39億元。

黃志宜說明，截至12月10日，電腦型銷售金額達773.5億元、年增23.9%，立即型860.8億元、年增3.8%，預估今年整體業績應該有機會達到1650億元，並樂觀看待明年銷售金額將穩健成長。

黃志宜表示，電腦型彩券銷售額呈現年增，主要有3個原因，首先是春節加碼檔期表現強勢，期間銷售金額年增14.7億元，第2是今年威力彩與大樂透均有高頭獎累積，第3是第5屆經銷商經歷去年摸索期，更加了解銷售技巧。

立即型彩券方面，黃志宜說明，銷售金額增加主要是春節檔期銷售成績突出，成功推升整體彩券買氣，同時產品發行節奏掌握精準，各檔產品配置都能貼近市場需求，此外，為了貼近不同年齡層的偏好，今年在網路行銷方面下足工夫，如搭配登錄送超商優惠券等雙重好康活動，藉此開發新客人。

財政部國庫署副署長林秀燕談及，截至目前為止，今年度公益彩券銷售額已達成全年目標並創歷史新高，不僅增加經銷商佣金收入，公益彩券盈餘也挹注國民年金補助、全民健保準備金，並作為地方政府推動社會福利的重要財源，感謝經銷商們在第一線辛勞付出，成為實現公益價值的重要推手。

台彩說明，未來將持續營造公正、健康且穩定的彩券經營環境，把每一份善意挹注社會福利財源，並推廣公益彩券核心價值。

彩券 國民年金

延伸閱讀

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

長照3.0預算超過1100億元 衛福部將強化獨老、孤老照護

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署

相關新聞

新台幣貶不停 午盤貶破31.5元 創七個多月新低

新台幣匯率延續貶值走勢，在外資匯出效應影響下，午盤貶值6.3分，收在31.538元，已經是七個多月以來新低。

防詐條例初審通過 詐騙千萬最高關12年、罰金3億元

立法院內政委員會17日審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，均照院版提案通過初審。其中，修正條文第43條規範，修正高額財...

桃園明再發行48億永續債券 估可節省利息3200萬元

桃園市今年發行「可持續發展永續債券」，用於捷運綠線和社會住宅等重大建設。市長張善政今在市政會議宣布，繼今年3月成功發行1...

台南首發行建設公債81.5億 立即募滿全數投入南科特定區徵收

台南市政府今天正式發行首檔建設公債，合計籌資81.5億元，主要發行對象是銀行及保險等業，先前已徵詢可能投資對象，市場反應...

十多家銀行洽談中　Liminal 落地台灣布局虛擬資產託管與 VASP 牌照

新加坡 B2B 機構級錢包基礎設施公司 Liminal 積極深耕台灣市場，近年來與台灣多家虛擬資產交易所、銀行及科技業者...

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責任準備金，但要求年底一次提存三成獲利到外匯價格變動準備金。壽險圈指出，12月單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。