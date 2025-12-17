2026年信用卡新權益一次看！台新增LINE Pay、國泰世華生日享10%回饋

2026年信用卡權益陸續出爐，台新銀行新權益亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益；國泰世華銀行CUBE信用卡則新增「充電停車」好康，另外「慶生月」權益最高享10%小樹點回饋；中國信託信用卡亦調升市區停車權益至15次；玉山Unicard上半年持續享有百大通路最高4.5%回饋；聯邦LINE Bank聯名卡「5%扣款禮」則延續至2026年7月底。

台新銀行

台新Richart卡2026上半年權益再升級，變動一、「Pay著刷」LINE Pay綁定支付享最高2.3%：除了支援台新Pay與台灣Pay(TWQR)，通路涵蓋新光三越、四大超商、全國電子、麥當勞等，最高3.8%加碼深受喜愛，2026上半年新增LINE Pay享最高2.3%回饋。

變動二、新增「KTV」、「遊戲訂閱」、「藥妝藥局」等60大加碼通路：「好饗刷」新增熱門KTV、王品瘋Pay及FunNow娛樂平台；「數趣刷」新增遊戲影音(Steam/Netfilx/Disney+)、熱門海外電商(iHerb/Olive Young)、AI服務(ChatGPT/Canva/Notion)；「玩旅刷」涵蓋海外交通(SUICA/ICOCA/ WOWPASS)，並將航空公司擴至15家、旅行社擴至13家；「天天刷」新增藥妝藥局、唐吉軻德、LOPIA；「大筆刷」新增京站、三創生活、統一時代百貨，上述皆享最高3.3%台新Point(信用卡)回饋。

變動三、消費達檻贈免費機車停車：台新首創獨家推出「免費機車停車」權益，當期帳單一般消費滿6,000元，次月即享8次免費停車。

此外，保費一次付清仍維持最高1.3%回饋及分期「不限金額」分12期0利率。

國泰世華銀行

國泰世華銀行2026上半年CUBE信用卡權益，延續「玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選、慶生月（限當月壽星）」等五大權益，同時「集精選」權益擴增「充電停車」消費場域，卡友於指定通路消費享2%至3.3%小樹點（信用卡）回饋。

2026上半年「集精選」權益新增「充電停車」精選場域，通路涵蓋U-POWER、EVOASIS、EVALUE、TAIL、iCharging、車麻吉(不含加油)、uTagGo(不含月租停車)等，卡友在充電與停車時，也能獲取2%小樹點(信用卡)回饋。

同時，為讓壽星卡友生日慶祝更添驚喜，2026年第一季「慶生月」權益專屬優惠，壽星於生日當月指定消費可享最高10%小樹點(信用卡)，並延續廣受好評的「慶生月踩點吉章」任務，只要完成任一子任務消費滿新臺幣500元，即可集得一章，集滿三章加碼200點小樹點(信用卡)，讓回饋層層堆疊，生日驚喜加倍。

中國信託銀行

中國信託銀行2026年深化年費卡經營，調升市區停車權益，其餘各卡維持原有附加權益。

中國信託銀行指出，中信卡貼近客戶實際用卡需求，提升持有中華航空鼎尊無限卡、璀璨無限卡、ANA無限卡、ANA極致卡及LEXUS商務世界卡客戶免費市區停車次數，提供更貼心的用卡服務（當月帳單消費金額達新臺幣5萬元，次月市區停車次數由10次提升至15次）。

玉山銀行

玉山銀行指出，玉山Unicard2026年上半年權益，持續享有百大通路最高4.5%回饋，且即日起至2026年1月15日也以聖誕節與歡慶年末為主軸推出領券享國內餐飲加碼3%優惠，於活動期間內至玉山Wallet領取優惠券，並使用玉山Unicard至國內餐飲通路消費享加碼回饋；而玉山U bear信用卡即日起到2026年2月28日網購最高享3%現金回饋、指定影音/娛樂平台(包含Netflix、Disney+、Nintendo等)消費享最高10%現金回饋。

玉山熊本熊卡今年日本一般消費享2.5%無上限現金回饋，且在指定日本商店消費更可以享最高8.5%現金回饋，現在還可以於線上同時開立臺外幣帳戶並加辦熊本熊日圓雙幣卡，一次完成申請更方便，2026年卡片權益預計將於近期公告。

LINE Bank

聯邦LINE Bank聯名卡「5%扣款禮」延續至2026年7月底。LINE Bank表示，「扣款禮5%回饋」一直是網友最喜愛的聯名卡回饋之一，首次核卡設定自動扣款成功，即可享有扣款禮5%回饋，等同百元星巴克咖啡折5元。「扣款禮5%回饋」搭配LINE Bank聯名卡（聯邦限定）國外刷卡消費回饋最高2.5%，以及指定網購、影音、遊戲加碼3%（每月上限300元），最高能獲得10.5%現金回饋。