新台幣貶不停 午盤貶破31.5元 創七個多月新低

新台幣匯率延續貶值走勢，在外資匯出效應影響下，午盤貶值6.3分，收在31.538元，已經是七個多月以來新低。

新台幣連三貶，雖然貶值幅度收斂，不過匯銀主管表示，在台股欲振乏力的情況下，外資匯出力道仍強，除了少量出口商拋匯抵銷外，新台幣賣盤依舊佔上風，估計在年底之前新台幣還有貶值空間。

不過，匯銀主管指出，明天是央行最後一季理監事會議，除了利率政策及房市政策以外，美國匯率操縱國報告應該也快要出爐，央行近期會密切關注匯率走勢，不讓其有快速升貶的狀況，以免落人口實。預計新台幣會在31.5元上下震盪，貶值速度不會過快。

值得注意的是，銀行主管表示，年底開始有民眾開始將美元換回台幣，畢竟今年美股表現不差，部分民眾獲利滿滿，趁現在新台幣偏弱換回，小賺一筆匯差。