新台幣貶不停 午盤貶破31.5元 創七個多月新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣貶值不停，今天中午貶破31.5元，創七個多月新低點。圖／本報資料照片
新台幣匯率延續貶值走勢，在外資匯出效應影響下，午盤貶值6.3分，收在31.538元，已經是七個多月以來新低。

新台幣連三貶，雖然貶值幅度收斂，不過匯銀主管表示，在台股欲振乏力的情況下，外資匯出力道仍強，除了少量出口商拋匯抵銷外，新台幣賣盤依舊佔上風，估計在年底之前新台幣還有貶值空間。

不過，匯銀主管指出，明天是央行最後一季理監事會議，除了利率政策及房市政策以外，美國匯率操縱國報告應該也快要出爐，央行近期會密切關注匯率走勢，不讓其有快速升貶的狀況，以免落人口實。預計新台幣會在31.5元上下震盪，貶值速度不會過快。

值得注意的是，銀行主管表示，年底開始有民眾開始將美元換回台幣，畢竟今年美股表現不差，部分民眾獲利滿滿，趁現在新台幣偏弱換回，小賺一筆匯差。

新台幣 台幣匯率 匯銀

防詐條例初審通過 詐騙千萬最高關12年、罰金3億元

立法院內政委員會17日審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，均照院版提案通過初審。其中，修正條文第43條規範，修正高額財...

桃園明再發行48億永續債券 估可節省利息3200萬元

桃園市今年發行「可持續發展永續債券」，用於捷運綠線和社會住宅等重大建設。市長張善政今在市政會議宣布，繼今年3月成功發行1...

十多家銀行洽談中　Liminal 落地台灣布局虛擬資產託管與 VASP 牌照

新加坡 B2B 機構級錢包基礎設施公司 Liminal 積極深耕台灣市場，近年來與台灣多家虛擬資產交易所、銀行及科技業者...

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責任準備金，但要求年底一次提存三成獲利到外匯價格變動準備金。壽險圈指出，12月單...

12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

今年6月因應匯率波動，金管會提出壽險業可申請試用暫行措施，其中配套要求強制提撥今年稅前盈餘30％至外匯價格變動準備金，引...

