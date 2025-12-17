以 AI 翻轉行銷思維！北富銀勇奪「2025 IDC 未來企業大獎」

AI 應用正快速擴展，金融業也積極擁抱智慧科技，將人工智慧(AI)融入服務流程，提升客戶體驗與營運效率。台北富邦銀行以AI技術為核心，創新打造「AI個人化行銷引擎」，繼日前獲得「Cloudera Data Impact Award 2025」殊榮後，再度於國際知名研究機構IDC（International Data Corporation）主辦的「2025 IDC 未來企業大獎」中勇奪台灣「卓越數位創新獎」，展現深厚的數據創新實力，備受國際肯定。

「IDC未來企業大獎」迄今已舉辦九屆，每年吸引亞太地區超過 1,400 件專案參賽，最終僅有不到10%專案獲獎，是亞太企業數位創新的指標性榮譽，北富銀能從跨眾多業種的競爭者裡脫穎而出，顯示其AI應用已具備國際水準。IDC亞太區數位創新副總裁Daniel-Zoe Jimenez表示，北富銀的雙模型策略透過數據驅動方式，提高AI對用戶決策的參與，反映出向智能主導型行銷的轉變，這是AI能力成熟的象徵，更是將資料科學落實到日常經營的典範。

北富銀表示，當行銷訊息能精準對應需求，它將不再是廣告，而是實用的分析或暖心的提醒。為了讓行銷為客戶創造更多價值，北富銀開發「AI個人化行銷引擎」，以雙機器學習模型取代傳統規則式推播，全面優化行銷精準度與接觸時機。

「AI個人化行銷引擎」包含兩大模型，其中「全產品推薦模型」能預測客戶對信用卡帳單分期、信貸、房貸轉貸、基金、海外股、海外債等 24 種金融商品的潛在興趣，生成專屬產品清單，拓展行銷多元性；「最佳接觸時間模型」則整合客戶在數位與電話通路的互動行為，分析個人化特徵，預測最適合發送訊息的時段，讓行銷互動貼近生活節奏，提升溝通效率與回應率。

此引擎另一特點，就是巧妙善用Cloudera Accelerators for Machine Learning Projects (AMPs)與Cloudera AI等平台工具，快速完成大量金融資料的收集、處理與模型部署，顯著提升跨部門協作效率，確保AI模型穩定融入日常情境，創造可量化的業務成果。這項專案不僅帶來技術上的突破，更讓行內行銷、營運與業務團隊增加對AI的信任，協助推進數據驅動的決策模式，為未來更多AI應用奠定基礎。

秉持「正向力量 成就可能™」精神，北富銀將持續以創新為驅動，將AI與數據技術深度融入金融服務，打造更敏銳、貼近客戶需求的解決方案，發展負責任的創新，陪伴客戶實現更美好的生活金融。