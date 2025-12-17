打造核心接班力！全球人壽「AEDP業務本部主管培訓計畫」啟動

全球人壽持續深耕人才發展，強化組織韌性，推動多項養成與領導訓練計畫。自2023年導入團隊轉型專案以來，積極培養新生代及具組織發展潛力的管理幹部，致力打造兼具「經營思維」與「執行力」的領導團隊。日前舉辦為期三天的「AEDP業務本部主管培訓計畫（Agency Executive Development Program）」，遴選業務本部36位優秀內勤同仁參與，全方位啟動幹部培養與領導升級計畫。

全球人壽表示，本次培訓特邀瑞頂管理顧問范綱權精心設計課程，以「企業家精神 × 領導力 × 執行力」為主軸，融合經營策略、跨界思維與團隊領導實務，協助學員從策略思維到行動落地。三天的課程共涵括三大主題：Day1企業家精神、Day2領導三力&溝通要領，以及Day3業務推動步驟。課程導入真實案例研討與雙Mentor輔導機制，指導專案主題實作與成果發表，持續追蹤培訓成效，讓學員從管理者蛻變為教練型領導者，並具備激勵團隊與推動績效的實戰能力。

全球人壽總經理馬君碩特別蒞臨開訓典禮勉勵學員：「學習的價值在於學以致用，讓培訓成為推動業績與成長的力量，持續強化組織的基礎力」。馬君碩指出，內勤是服務外勤的樞紐，必須了解外勤的需求與痛點，全球人壽希望強化內勤的本職學能，讓每位同仁成為能對接現場的夥伴。他強調AEDP不只是培養國營處經理，更是一項「內外兼修」的發展機制，協助優秀內勤拓展更高職涯舞台。

全球人壽直營通路業務長暨副總經理鄭中安也於結訓典禮期勉學員以行動創造影響力，並指出「主管不是職位與頭銜，而是一份責任與修煉」。鄭中安表示，公司投入龐大資源與時間，展現對主管培育的高度重視，未來將持續推動輪調制度，促進跨單位學習與交流。

鄭中安並引用輝達執行長黃仁勳名言：「在這個多變的環境裡，不要用走的，要用跑的」，勉勵主管們要以企業家精神面對挑戰，回到單位後帶領團隊「勇敢奔跑」，持續精進、突破目標，打造卓越領導文化。

全球人壽持續打造核心接班力，透過AEDP主管培訓計畫，結合實務訓練與長期追蹤，培育兼具敏捷思維與執行力的領導幹部。未來全球人壽將持續深化人才發展策略，打造能引領組織成長的卓越戰隊，為企業永續發展注入核心動能。