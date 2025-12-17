遠雄人壽獲金管會雙獎肯定 微型保險愛心守護弱勢族群

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽積極推廣微型保險，守護弱勢族群，總經理趙學欣（右）獲金管會主委彭金隆頒獎表揚。 遠雄人壽／提供
遠雄人壽積極推廣微型保險，守護弱勢族群，總經理趙學欣（右）獲金管會主委彭金隆頒獎表揚。 遠雄人壽／提供

金管會於「2025年壽險業負責人業務聯繫會議暨表揚典禮」頒發微型保險競賽獎項，遠雄人壽再度榮獲「微型保險業務績優獎」及「微型保險身心障礙關懷獎」雙獎肯定，展現公司長期推動普惠金融、落實公平待客的成果。

遠雄人壽響應政府政策，積極推廣微型保險，保障超過14萬人，涵蓋經濟弱勢家庭、婦幼、身心障礙者、癌症病友及犯罪被害人等，並逐年擴大扶助範圍，讓更多需要保障的人獲得支持。

為實踐普惠金融精神，致力提升微型保險的可近性，官網提供易讀資訊與有聲化內容，協助客戶輕鬆理解保障內容；同時，因應新住民人數逐年增加，推出越語版商品資訊，涵蓋微型傷害保險及小額終身壽險，縮短資訊落差，深化服務與關懷。遠雄人壽深信，保險不僅是風險發生時的補償，更是社會安全網的重要一環。透過微型保險，弱勢族群在面臨意外或疾病時，能獲得基本保障，減輕經濟壓力。

近年詐騙事件頻傳，遠雄人壽積極響應金管會政策，推出多元防詐機制守護銀髮族，包括製作「防詐長輩圖」方便轉傳，並設計圖文並茂的保險權益夾，協助高齡保戶輕鬆理解保障內容。

當65歲以上保戶進行ATM保單借款或保全作業時，啟動主動致電關懷機制，並提供「保單指定聯絡人」服務，確保交易安全。此外，年度寄發的保單週年通知函新增「樂齡客戶提醒注意事項」，全力降低詐騙風險，展現對高齡族群的貼心守護。

同時，遠雄人壽也持續強化對身心障礙及新住民客戶的服務品質，提供多國語言通譯及手語視訊翻譯，確保溝通無礙。從保單銷售到售後服務，力求每個環節落實公平待客，以客戶需求為核心，打造全齡友善服務，並強化防詐措施，建構更安全的金融環境。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「保險的價值不僅在於風險發生時的補償，更在於日常生活中持續的關懷與支持。遠雄人壽將持續推動普惠金融，落實公平待客原則，協助更多民眾獲得保障，成為社會安定的力量。」未來，遠雄人壽將深化微型保險推廣，結合多元友善服務，打造更包容、更健全的金融環境。

