搶搭降息列車！壽險業前11月新契約保費突破9,000億元、年增逾二成

壽險公會17日公布壽險業2025年前11月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為9053億元，年增22.4%；續年度保費1兆4266.9億元，年增1.5%；總保費收入2兆3319.8億元，年增8.7%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險6195.1億元占新契約保費的68.4%，年增24.2%；傷害險144.8億元，占1.6%；健康險398.2億元占4.4%，年減3%；年金險2314.8億元占25.6%，年增24.5%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4727.7億元，較去年同期3886.6億元增加21.6%；傳統型年金險新契約保費收入51.6億元，較去年同期45.4億元增加13.8%。整體而言，成長動能主要來自四大因素：第一，投資人為掌握降息循環初期的相對高利率，對美元利變型保險商品仍有需求；第二，壽險公司因應高齡化持續開發及推動美元固定利率養老保險商品，鎖定固定利率給付特性，以因應利率波動環境，並滿足長期鎖定收益需求。

第三，為利接軌新一代清償能力制度，壽險公司持續開發及推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品；第四，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，亦帶動美元計價保險商品之銷售動能。因此2025年前11月整體傳統型保險商品新契約保費收入5322.3億元，較去年同期4479.4億元，年增18.8%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1467.4億元，較去年同期1101.1億元增加 33.2%；投資型年金險新契約保費收入（含負債）2263.2億元，較去年同期1813.7億元增加24.8%。

整體而言，成長動能主要來自二點，第一，美國聯準會（Fed）於 9 月底啟動降息，加上全球主要股市走強，投資氛圍改善，使投資型保險商品同步受惠，申購意願提高，推動初年度保費收入成長；第二，壽險公司持續深化與銀行及投信通路之合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，滿足民眾多元化的資產配置與保障需求。因此2025年前11月整體投資型保險商品新契約保費收入（含負債）3730.6億元，較去年同期 2915.2億元，年增28%。

以三大通路來看，在新契約保費9053億元中，壽險公司本身行銷體系3761.5億元佔41.55%；銀行經代保代通路3666.7億元佔40.5%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1624.8億元佔 17.95%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.51：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。