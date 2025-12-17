華南產險 TCFD 「指標與目標」 獲選「最佳實務」典範

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

日前國立政治大學企業永續管理研究中心舉辦「氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑發表暨研討會」，將2024年評鑑成果與產官學界分享，並公布TCFD報告書之揭露典範的金融保險業者。其中，華南產險於「指標與目標」一項獲選為產險業「最佳實務」的代表，是繼之前TCFD報告書獲頒為金融保險業評鑑前25%的績優單位之一後，再次受到肯定。

華南產險表示，隨著全球淨零減碳發展趨勢，華南產險亦持續關注氣候變遷帶來的風險與機會，並依循TCFD架構，透過「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四大面向，揭露該公司的氣候相關財務資訊。本次在「氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑」中，華南產險於「指標與目標」一項獲選為產險業「最佳實務」的代表，肯定了華南產險為企業永續發展減排淨零付出的行動力。

依據年鑑指出，華南產險在氣候相關「指標與目標」揭露的內容極為詳實，包含資產組合和範疇一至三的碳排放，對於股權及公司債投資中主要的碳排放來源以及呈現方式，皆可看出該公司在掌握與減少碳排放的用心投入。另外，不論是投資活動、營運活動或商品銷售活動，華南產險皆提供了明確的短、中、長期目標進程與數據，可供後續追蹤與管理，因此在此項獲選為最佳實務。

華南產險表示，TCFD報告書獲評鑑績優和「指標與目標」獲選為產險業「最佳實務」的代表，是對於華南產險在永續發展推動的認同與肯定。未來，華南產險仍將持續以推動企業永續經營為目標，期許為客戶與社會提供更契合需求的保險商品與優質服務，創造社會共好的永續價值。

產險 保險 活動

