快訊

桃園明再發行48億永續債券 估可節省利息3200萬元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年發行「可持續發展永續債券」，市長張善政今在市政會議宣布，將於明日發行第二梯次的債券共48億元。記者朱冠諭／攝影
桃園市今年發行「可持續發展永續債券」，市長張善政今在市政會議宣布，將於明日發行第二梯次的債券共48億元。記者朱冠諭／攝影

桃園市今年發行「可持續發展永續債券」，用於捷運綠線和社會住宅等重大建設。市長張善政今在市政會議宣布，繼今年3月成功發行12億元可持續發展債券後，將於明日發行第二梯次的債券共48億元。此次發行規模為首次的四倍，顯示市場對桃園市ESG相關建設的高度認同，預估也可為市府節省利息支出達3200萬元。

張善政表示，財政局今年3月發行的可持續發展債券符合世界趨勢，主要用於桃園市永續發展相關的市政建設，這類債券對外具有良好吸引力，企業購買此債券也符合ESG潮流；首次發行後市場反應非常熱烈，很快就認購一空，因此決定推出第二梯次，明日發行的48億元規模是第一次12億元的四倍，希望能以最有利的條件，取得建設桃園需要的資金，並分為2年、3年及5年期三種選項。

張善政表示，發行可持續發展債券比其他募資管道的利息較低，48億元債券如果順利發行完畢，相較其他募資管道可節省利息達3200萬元，感謝財政局和台灣銀行的協助，讓債券發行過程非常順利。

張善政表示，這些資金將持續投入交通建設、捷運相關建設和社會住宅，在每年預算編列過程中，各單位都很辛苦，因為受到成長上限限制，不見得能如數編列所需預算，但每一塊錢都要用在刀口上，而可持續發展債券是更經濟的資金取得管道，讓市府有另外一個選擇，未來市府也會在財政穩健的前提下，善用金融工具，讓桃園的建設更有效率。

債券 張善政

