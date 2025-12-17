金控大象跳舞！13金釵聯袂揚升 台新新光金衝鋒、永豐金創天價

台股17日止跌回穩、順利站回月線之上，除權值王台積電（2330）、聯發科（2454）回神止穩外，13金控聯手撐盤！台新新光金衝鋒、永豐金（2890）創高，金融股成台股回穩關鍵引擎。

盤面焦點集中在台新新光金（2887）。該股前一日獲投信大舉掃貨買超13.6萬餘張，17日股價開高走高，早盤以20.2元開出後一路放量上攻，盤中最高衝上21.45元、漲幅逼近6%，人氣僅次於華邦電（2344），成為金融股中的領漲指標。其他金控亦不遑多讓，國泰金（2882）、中信金（2891）、永豐金盤中一度聯袂上漲逾3%，齊步改寫超過17年的長波段新高，其中永豐金更刷新歷史高價至29.3元。

基本面方面，13家金控自結11月合計稅後純益509.9億元，雖較10月月減18%，但年增幅高達68%，獲利動能仍具韌性。投顧法人指出，現階段相對看好銀行體質與資本結構兼具優勢的中信金、永豐金；壽險金控若綜合獲利表現、配息能力與資本水準評估，國泰金仍優於台新新光金。

宏觀環境亦是法人關注焦點。市場預期美聯準會12月再降息1碼，明年降息幅度將視通膨與就業數據而定，美台利差持續縮小，恐使銀行2026年預估FX swap收益減少逾20%。不過，美元資金成本同步下降，有助提升外幣放款需求，法人預期2026年銀行淨利息收入仍可維持至少中位數成長。

相較之下，壽險端仍面臨評價壓力。法人指出，12月以來美國10年、30年期公債殖利率分別回升至4.2%、4.8%，不利長天期債券評價與年底其他權益表現。明年金控配息水準，仍須觀察12月是否一次性提列稅前獲利30%至外價金，以及第四季金融市場波動對淨值的影響。

籌碼與內部人動向亦為市場關注重點。台新新光金董事長吳東亮夫人彭雪芬上月買進自家股票730張、金額逾1,300萬元，為今年首度加碼，個人持股累計至約1.5萬張；永豐金方面，大股東何壽川之女何奕佳所控如誼實業亦加碼619張。值得注意的是，台新新光金與永豐金自去年起皆啟動重大併購案，大股東持續加碼，被視為對公司長期發展具信心的訊號。

從三大法人動向來看，台新新光金16日雖遭外資反手調節5.34萬張、列賣超第二大，但投信逆勢買超1,360張、居買超榜首，自營商則小幅調節1,087張。累計12月以來截至16日止，台新新光金仍獲三大法人合計買超38.56萬張，其中外資買超26.78萬張、投信買超12.88萬張，籌碼面結構仍偏多。

在權值股止穩、金融股全面轉強帶動下，市場對金控族群的關注度明顯升溫。法人認為，短線金融股仍將是台股穩盤與觀察資金流向的重要風向球。