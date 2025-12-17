快訊

十檔基金淨值創高 台中銀投信：短線買作帳行情、長線買 AI 供應鏈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
十檔台股基金淨值創成立新高(資料來源 : 嘉實資訊)

AI泡沫疑慮考驗市場信心，仍有台股基金淨值創高，據嘉實資訊統計，12/9至15日至少十檔台股共同基金淨值創歷史新高，其中，台中銀大發基金今(2025)年已多次突破前波高點，展現經理人投資研究能力。近期若遇科技大廠財報不如預期，考量各大券商預估明(2026)年AI股獲利年增約23%更勝過往，股市修正視為長線佈局時點。

統計過去15年歷史數據，台股12月正報酬機率達87%，多檔台股基金已率先表現，據嘉實資訊統計至12月15日資料，舉例十檔投信投顧分類/國內一般股票型基金淨值創高，台中銀大發基金、永豐永豐基金及匯豐台灣精典基金皆成立近30年，凸顯台股基金發揮看趨勢選股的特色，進一步觀察這些長青基金大多涉獵AI供應鏈，考量AI擴大應用正起步，依此推估這些台股長青基金有機會繼續表現。

投資操作上，台中銀台股基金研究團隊指出，美國(FED)12月10日降息1碼且Powell記者會談話偏樂觀，使外資回補科技股意願增加，故看好半導體、AI台灣供應鏈。對於傳產股投資，密切觀察基期低的傳產股在明(2026)年投資機會，若海外需求明顯回暖有利台股腳踏車、製鞋及汽車零組件等傳產類股外銷出口。未來觀察指標為與台股連動性高的美國ISM服務業指數，若往50擴張水位靠攏有利台灣主要產業出口。

