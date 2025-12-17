美好證券攜手臺大 用 AI 重塑會計人才定義

在金融科技浪潮席捲全球的今日，股票交易已達微秒級競爭，但在金融機構的後台，仍有需要跨越的「類比高牆」：這牆來自成千上萬張手寫單據與格式不一的紙本憑證。這不僅是數位轉型的最後一哩路，更是自動化的最大斷點。

美好證券（6021）不僅重點布局AI投資，更試圖用AI跨越這堵牆。今年，深化與國立臺灣大學會計系的產學合作，不只應用機器人流程自動化（RPA），更在這一次實驗性的專案中進一步結合AI技術，示範如何透過科技解決金融業最瑣碎、卻最基本的「虛實整合」難題。

美好證券財務長陳以白表示，為數據即時化、支援高頻率的決策，加速推動財務部導入ERP系統並應用RPA；例如，過去主管問此刻哪些帳還未支付，話一落下，辦公室內就是一陣騷動，過程猶如「在地上撿零錢」，現在只要敲個鍵就知道哪些交易尚未完成。

美好證券在RPA上的實戰成果亮眼，上線超過80條自動化流程，不但作業良率高達99%以上，每年還節省5,800以上的人工小時，大幅提升人均生產力並降低作業風險，等於財務部每人每天多了1.5小時，更有餘裕思考創新，提高生產力。

美好證券表示，此次與台大合作案的另一層深意，在於對「未來人才」的重新定義，學生不再只是在教室中學習工具介面操作，而是在真實業務環境中，運用RPA與AI工具持續精進流程執行。藉此次合作，學生也更深刻體會到實務界對未來會計專業人才的期待：除了核心會計審計知識外，也需要具備新興科技工具的應用能力，才能迎接未來職場的挑戰。

展望未來，美好證券認為，AI應用場景將從後勤支援走向前線決策，延伸至更多元的場景，例如在資金調度與採購作業中，透過AI進行全市場詢價，協助尋求最優化的交易價格，進一步提升決策效率與資金運用效益。

當繁瑣的手工流程被自動化取代，金融從業人員將有餘裕回歸本質—專注於創新與為客戶創造價值。美好證券與臺大的這場實驗，無疑為台灣金融業的數位轉型，提供了一個具備高度參考價值的註腳。