快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

台南首發行建設公債81.5億 立即募滿全數投入南科特定區徵收

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台巾政府發布發行首檔建設公債，合計籌資81.5億元。圖／財稅局提供
台巾政府發布發行首檔建設公債，合計籌資81.5億元。圖／財稅局提供

台南市政府今天正式發行首檔建設公債，合計籌資81.5億元，主要發行對象是銀行及保險等業，先前已徵詢可能投資對象，市場反應相當踴躍，都有來投標金額立即就募滿，財稅局將全數投入南科特定區塊自償性區段徵收重大建設。

市長黃偉哲強調，這是台南邁出財政新步伐以低利公債取代高利銀行借款，可有效節省市庫利息支出，並為市政建設注入新活水。

南市府指出，，因應南科及樹谷園區產業擴張所帶來的土地需求，台南市政府推動南科特定區開發區塊F、G及A、B、C、D、E、N及O區段徵收計畫，本次共發行三期建設公債，第1期發行金額為20億元，發行期間為2年期，票面利率1.38%；第2期發行金額為27億元，發行期間為3年期，票面利率1.41%；第3期發行金額為34.5億元，發行期間為5年期，票面利率1.43%。將全數挹注在區段徵收開發經費。

市府指出，因發行公債利率較現行銀行借款利率低約0.3%，發行81.5億元政府公債，整體將可為市庫節省債務利息約9000萬元。透過發行公債，不僅為投資者提供安全穩定的投資標的，也能為城市建設注入新活水，期望未來有更多政府建設能透過債券籌資，促進公私協力，落實財政永續。

財稅局指出，未來面對重大軌道建設，進入工程階段時，也會引導以發行公債方式籌措資金，優點有利率風險可降低，且投資對象擴大，不僅限於向銀行貸款，保險或一般民眾也可以參與。

公債 區段徵收

延伸閱讀

蔣萬安執政3年人均負債減少1萬 累計減少市庫4億債息支出

降息行情…00983B補長天期公債、00984B強化A級公司債！阿格力：配置一次到位

美債走勢多變...降息預期提前反應？善甲狼「點陣圖應偏鷹」：太樂觀難控制

建設公債投標 券商認購逾半

相關新聞

台南首發行建設公債81.5億 立即募滿全數投入南科特定區徵收

台南市政府今天正式發行首檔建設公債，合計籌資81.5億元，主要發行對象是銀行及保險等業，先前已徵詢可能投資對象，市場反應...

桃園明再發行48億永續債券 估可節省利息3200萬元

桃園市今年發行「可持續發展永續債券」，用於捷運綠線和社會住宅等重大建設。市長張善政今在市政會議宣布，繼今年3月成功發行1...

十多家銀行洽談中　Liminal 落地台灣布局虛擬資產託管與 VASP 牌照

新加坡 B2B 機構級錢包基礎設施公司 Liminal 積極深耕台灣市場，近年來與台灣多家虛擬資產交易所、銀行及科技業者...

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責任準備金，但要求年底一次提存三成獲利到外匯價格變動準備金。壽險圈指出，12月單...

12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

今年6月因應匯率波動，金管會提出壽險業可申請試用暫行措施，其中配套要求強制提撥今年稅前盈餘30％至外匯價格變動準備金，引...

公股銀投資鬆綁 靈活性大增

公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。