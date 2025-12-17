十多家銀行洽談中　Liminal 落地台灣布局虛擬資產託管與 VASP 牌照

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
Liminal Custody 資訊安全長CISO Hilal Ahmad Lone，Liminal台灣總經理郭姿吟，Liminal Custody 法遵顧問Koen Ono（由左至右）（任珮云攝）
Liminal Custody 資訊安全長CISO Hilal Ahmad Lone，Liminal台灣總經理郭姿吟，Liminal Custody 法遵顧問Koen Ono（由左至右）（任珮云攝）

新加坡 B2B 機構級錢包基礎設施公司 Liminal 積極深耕台灣市場，近年來與台灣多家虛擬資產交易所、銀行及科技業者展開密切合作，成為國內金融機構布局虛擬資產託管的重要技術夥伴。Liminal台灣總經理郭姿吟表示，Limina已與台灣十多家本土銀行進行虛擬資產託管合作評估，並攜手本地區塊鏈與系統整合商威剛集團，共同探索合規、安全且可落地的應用模式；同時計劃明年申請台灣 VASP（虛擬資產服務提供商）牌照，目標將台灣打造為其亞太合規營運的重要樞紐。

Liminal 於 2022 年開始關注台灣市場，當時因原有國際錢包服務商退出，市場出現關鍵技術缺口；Liminal歷經 2023 年完整評估後，於 2024 年 9 月正式成立台灣子公司，加速在地合規與營運布局。進入台灣不到半年，即於 2024 年第四季與本土虛擬資產交易所合作，提供核心錢包基礎設施。

郭姿吟表示，在金融機構合作方面，Liminal 自 2024 年第一季起，陸續已與十多家台灣的銀行展開虛擬資產託管策略性討論。由於多數專案仍處於研究與評估階段，相關合作細節受 NDA （保密協議）限制未能揭露。Liminal 以其取得的杜拜 VARA 託管執照與海外實務經驗，扮演顧問角色，協助銀行導入虛擬資產託管 know-how，建立符合金管會監理要求的內控制度與標準化私鑰管理流程，降低銀行跨足新資產類別的風險門檻。

在產業合作層面，郭姿吟表示，Liminal 亦攜手已上櫃的區塊鏈公司「博士旺創新」（母公司為威剛集團），共同推動供應鏈金融應用，並探討以美元穩定幣作為末端收付款工具，整合金流與資訊流效率。由於博士旺創新同時具備銀行端系統整合商（SI）角色，相關合作並不與銀行業務形成衝突，反而有助於加速落地。

在產品與技術上，Liminal 提供 API 驅動的錢包基礎設施服務，定位如同區塊鏈世界的「AWS」，涵蓋 Gas Fee 管理、風控與錢包監控模組；另提供白牌錢包解決方案，協助企業在內控與分層分權架構下安全持有數位資產。此外，其可完全地端部署的 HSM（硬體安全模組）託管方案，支援離線私鑰管理，深獲銀行體系信任。

Liminal 的私鑰管理技術涵蓋 MPC、多簽與 HSM，皆為自主研發，並通過 ISO 27001、ISO 27701 與 SOC 2 Type 2 等國際資安認證。隨著台灣子公司正式運作與本地化支援到位，其平台單月全球已成功承載超過 120 億美元交易量，顯示其技術成熟度與合規能力正逐步獲得台灣市場肯定。

