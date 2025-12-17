十多家銀行洽談中　Liminal 落地台灣布局虛擬資產託管與 VASP 牌照

新加坡 B2B 機構級錢包基礎設施公司 Liminal 積極深耕台灣市場，近年來與台灣多家虛擬資產交易所、銀行及科技業者展開密切合作，成為國內金融機構布局虛擬資產託管的重要技術夥伴。Liminal台灣總經理郭姿吟表示，Limina已與台灣十多家本土銀行進行虛擬資產託管合作評估，並攜手本地區塊鏈與系統整合商威剛集團，共同探索合規、安全且可落地的應用模式；同時計劃明年申請台灣 VASP（虛擬資產服務提供商）牌照，目標將台灣打造為其亞太合規營運的重要樞紐。

Liminal 於 2022 年開始關注台灣市場，當時因原有國際錢包服務商退出，市場出現關鍵技術缺口；Liminal歷經 2023 年完整評估後，於 2024 年 9 月正式成立台灣子公司，加速在地合規與營運布局。進入台灣不到半年，即於 2024 年第四季與本土虛擬資產交易所合作，提供核心錢包基礎設施。

郭姿吟表示，在金融機構合作方面，Liminal 自 2024 年第一季起，陸續已與十多家台灣的銀行展開虛擬資產託管策略性討論。由於多數專案仍處於研究與評估階段，相關合作細節受 NDA （保密協議）限制未能揭露。Liminal 以其取得的杜拜 VARA 託管執照與海外實務經驗，扮演顧問角色，協助銀行導入虛擬資產託管 know-how，建立符合金管會監理要求的內控制度與標準化私鑰管理流程，降低銀行跨足新資產類別的風險門檻。

在產業合作層面，郭姿吟表示，Liminal 亦攜手已上櫃的區塊鏈公司「博士旺創新」（母公司為威剛集團），共同推動供應鏈金融應用，並探討以美元穩定幣作為末端收付款工具，整合金流與資訊流效率。由於博士旺創新同時具備銀行端系統整合商（SI）角色，相關合作並不與銀行業務形成衝突，反而有助於加速落地。

在產品與技術上，Liminal 提供 API 驅動的錢包基礎設施服務，定位如同區塊鏈世界的「AWS」，涵蓋 Gas Fee 管理、風控與錢包監控模組；另提供白牌錢包解決方案，協助企業在內控與分層分權架構下安全持有數位資產。此外，其可完全地端部署的 HSM（硬體安全模組）託管方案，支援離線私鑰管理，深獲銀行體系信任。

Liminal 的私鑰管理技術涵蓋 MPC、多簽與 HSM，皆為自主研發，並通過 ISO 27001、ISO 27701 與 SOC 2 Type 2 等國際資安認證。隨著台灣子公司正式運作與本地化支援到位，其平台單月全球已成功承載超過 120 億美元交易量，顯示其技術成熟度與合規能力正逐步獲得台灣市場肯定。