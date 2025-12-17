凱基壽奪 Buying Power 獎

凱基人壽持續深化永續治理，採購社創機構商品與服務展現「We Share We Link」精神，於經濟部中小及新創企業署舉辦之2025年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵」，獲「卓越領航獎」（原首獎）的最高榮譽。凱基人壽今年度採購金額逾8,800萬元，與多家社會創新組織合作，已連續九年獲此國家級肯定，且四度蟬聯最高榮譽，展現保險業在社會創新採購領域的長期投入與制度化推動成果，具體落實金融大回饋的政策核心，打造永續正向循環。

凱基人壽近年持續推動供應商加入「社會創新組織資料庫」，鼓勵既有夥伴以創新營運模式回應社會與環境議題，同時積極開發具潛力的社創企業，建構跨產業的永續合作版圖。合作範圍涵蓋印刷、資訊、食品、禮品等產業鏈，使社創採購不再侷限於特定項目，而能成為帶動產業鏈提升永續韌性的行動策略。

在具體合作成果方面，凱基人壽合作的供應商以永續行動呼應氣候、城鄉、就業等聯合國永續發展目標（SDGs）。印刷廠商採用環保油墨、FSC認證紙材及節能設備，降低印製流程對環境的影響；資安合作夥伴強化工程與系統安全性，提升企業資訊保護；禮品供應商整合各地庇護工場的產品，建立更穩定的庇護性就業模式；員工餐廳農產品供應商則打造機械化溫室菜園，以提升產能與減少生產過程對環境的衝擊。多樣化的社創合作模式使採購活動兼具商業效益與社會價值，成為本屆獲獎的亮點之一。

展望未來，凱基人壽將持續擴大社會創新採購的影響力，透過更全面的管理機制深化永續治理，強化供應鏈夥伴對ESG行動的投入。面對金融業普惠、回饋與共享價值的政策方向，凱基人壽將持續秉持「We Share We Link」品牌精神，促進產業鏈連結、資源共享與跨界合作，期盼在永續採購架構下創造更具韌性的供應鏈模式，推動金融服務與社會發展的長期共榮。