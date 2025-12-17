快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

凱基壽奪 Buying Power 獎

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
凱基人壽與社創機構共融共好展現金融大回饋精神，獲2025年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵-卓越領航獎」肯定。 凱基人壽／提供
凱基人壽與社創機構共融共好展現金融大回饋精神，獲2025年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵-卓越領航獎」肯定。 凱基人壽／提供

凱基人壽持續深化永續治理，採購社創機構商品與服務展現「We Share We Link」精神，於經濟部中小及新創企業署舉辦之2025年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵」，獲「卓越領航獎」（原首獎）的最高榮譽。凱基人壽今年度採購金額逾8,800萬元，與多家社會創新組織合作，已連續九年獲此國家級肯定，且四度蟬聯最高榮譽，展現保險業在社會創新採購領域的長期投入與制度化推動成果，具體落實金融大回饋的政策核心，打造永續正向循環。

凱基人壽近年持續推動供應商加入「社會創新組織資料庫」，鼓勵既有夥伴以創新營運模式回應社會與環境議題，同時積極開發具潛力的社創企業，建構跨產業的永續合作版圖。合作範圍涵蓋印刷、資訊、食品、禮品等產業鏈，使社創採購不再侷限於特定項目，而能成為帶動產業鏈提升永續韌性的行動策略。

在具體合作成果方面，凱基人壽合作的供應商以永續行動呼應氣候、城鄉、就業等聯合國永續發展目標（SDGs）。印刷廠商採用環保油墨、FSC認證紙材及節能設備，降低印製流程對環境的影響；資安合作夥伴強化工程與系統安全性，提升企業資訊保護；禮品供應商整合各地庇護工場的產品，建立更穩定的庇護性就業模式；員工餐廳農產品供應商則打造機械化溫室菜園，以提升產能與減少生產過程對環境的衝擊。多樣化的社創合作模式使採購活動兼具商業效益與社會價值，成為本屆獲獎的亮點之一。

展望未來，凱基人壽將持續擴大社會創新採購的影響力，透過更全面的管理機制深化永續治理，強化供應鏈夥伴對ESG行動的投入。面對金融業普惠、回饋與共享價值的政策方向，凱基人壽將持續秉持「We Share We Link」品牌精神，促進產業鏈連結、資源共享與跨界合作，期盼在永續採購架構下創造更具韌性的供應鏈模式，推動金融服務與社會發展的長期共榮。

凱基人壽

延伸閱讀

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

凱基金獲 CDP 雙 A 級評等

凱基慈善基金會捐助嘉縣偏鄉學校 10年逾3千萬

凱基金大反攻站上關鍵位！專家指「明年最大轉折」：谷底回升將迎大行情

相關新聞

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責任準備金，但要求年底一次提存三成獲利到外匯價格變動準備金。壽險圈指出，12月單...

12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

今年6月因應匯率波動，金管會提出壽險業可申請試用暫行措施，其中配套要求強制提撥今年稅前盈餘30％至外匯價格變動準備金，引...

公股銀投資鬆綁 靈活性大增

公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，...

信用卡回饋明年再加碼 新年度權益比拚提前開打

2026年信用卡權益陸續出爐，台新銀行新權益亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家...

台幣連二貶 跌掉2.73角

外資昨（16）日再度大舉賣超台股595億元，連兩個交易日合計賣超逾千億元。外資加速匯出，新台幣同步走貶，昨天以31.47...

中信銀捐檢銀打詐系統

中信銀行繼今年6月與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，為持續強化檢銀防詐力道，中信銀昨（16）日宣布捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。