凱基金聖誕公益市集熱

凱基金控（2883）「2025聖誕公益月」首場市集活動昨（16）日登場，今年攜手來自全台16個縣市、共計37家地方創生團隊，在凱基聖誕樹周邊打造公益市集，集結各地特色農產、文創小物及應景聖誕糕點，琳瑯滿目的特色商品吸引集團員工與鄰近社區民眾參與，透過消費支持在地創生，讓公益成為今年最溫暖的節日記憶。

本次市集不只是凱基集團聖誕公益月的暖身場，更是具有溫度的交流平台。活動特別邀請長期與凱基金控及中華開發資本合作的地方創生夥伴，將在地故事帶入市集，為更多地方創生團隊提供展售舞台，讓聖誕公益月不只是節慶歡聚，更是凝聚社會力量、支持地方發展的實質公益行動。

公益市集有來自花蓮的「山海百貨」，以嚴選優質物產扶持在地產業，致力讓花蓮在災後恢復昔日榮景；新北林口的「杜格納勞動合作社」則由社區照顧者共同製作歐式烘焙點心；澎湖的「年年有鰆」展現海洋永續精神，讓永續從餐桌開始；嘉義的「茉莉手作坊」結合二度就業婦女的手藝與邊角布料，製作特色提袋；此外，誠品以及台北嘉佩樂酒店，也同樣帶來精緻的應景商品；台北市政府警察局松山分局也在活動現場設置「防詐識能闖關攤位」，帶大家快速掌握識詐關鍵。

凱基金控董事長王銘陽親自走入市集，與攤商親切交流，並以實際行動支持地方創生，將精心挑選的產品化為聖誕禮物，送給公益團體。這份心意不僅推廣台灣在地產品，更實踐「雙公益」理念，展現凱基文化溫度，此舉激勵員工踴躍響應，讓愛心在市集中持續擴散。

為延續這份善心與熱情，凱基集團預計於明年1月15日推出第二場公益市集，將擴大邀請更多社福團體及地方創生團隊參與，展售多元特色商品。凱基金控誠摯邀請所有市民朋友屆時前往總部廣場，透過「買好物、做公益」的實際行動，與凱基集團共創社會共好，讓愛心不間斷。