中信銀捐檢銀打詐系統

中信銀行繼今年6月與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，為持續強化檢銀防詐力道，中信銀昨（16）日宣布捐贈「檢銀打詐平台」予高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，縮短辦案時程，強化阻詐力道，及早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產。

「 神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平台」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席，臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊、中信育樂公司董事長陳國恩、台灣彩券公司副董事長金延華、中信銀總經理楊銘祥、中信金控（2891）法遵長湯偉祥皆到場見證。

張斗輝說，中信與高檢署合作多項阻詐措施，2024年積極推動「檢銀打詐平台」系統，透過需求訪談、介接規格的商討，開發出提升檢察官偵辦詐欺案件效能的系統，對於車手及幕後集團的查緝有很大的助益，高檢署肯定中信銀善用數位科技攜手防詐的實際作為。

陳佳文表示，身為金融機構，中信深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，中信長期投入資源與高檢署及各地方檢察署、警政單位合作，運用金融科技提升辦案效率，由中信銀開發建置的「檢銀打詐平台」，解決檢察機關在調閱金融資訊上的痛點，將調閱範圍擴及到ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類共十個項目，將更積極滿足偵辦需求，也希望藉此再強化中信的阻詐實力。

以往詐欺犯罪案若需調閱監視影像，從公文發函、影像篩查剪輯、燒錄光碟後交付檢察官需費時約十個工作天，「檢銀打詐平台」運用機器人流程自動化全時段自動調閱、AI輔助影像辨識剪輯縮短工作流程，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效縮短至二天，速度提升五倍以上。

中信銀上半年臨櫃阻詐金額年增109%，成功攔阻1,387件，金額超過10億元，自2022年起金額累積超過40億元；截至今年第3季新增警示戶數年減13.8%，連續三年下降。