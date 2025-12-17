玉山獲友善家庭職場獎

2025親子天下於昨（16）日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）再度榮獲大型企業金融業組「友善家庭職場獎」。

玉山金控今年以「共育未來力」為核心精神，在「企業承諾與文化內化」、「家庭需求導向與多元包容」、「符合產業特色與創新性」、「永續性與社會影響」等面向皆有卓越表現，充分展現玉山打造友善家庭職場的成果，深獲評審肯定。

玉山人資處處長郭宸巖表示，「員工是企業最寶貴的資產，玉山致力推動以人為本的永續職涯發展，打造共融且友善的職場環境」。

郭宸巖進一步表示，玉山持續提升員工福祉與社會參與，透過公平透明的管理制度與多元彈性的工作型態，協助員工兼顧工作與生活，進而激發創造力與熱情。

因應高齡化與少子化趨勢，玉山持續優化各項友善職場措施，包括提供全薪家庭照顧假，推動「母性保護計畫」生育福利政策，並建置「職安健康管理系統」，整合員工健檢資訊與高風險監控。

玉山同時設立員工儲蓄會，提升退休保障並提供高達25%的相對獎勵儲金。

此外，也積極鼓勵員工參與環境保育、醫療義診及偏鄉教育資源建置等志工服務，展現企業社會責任。

玉山表示，獲獎是榮譽、更是責任，玉山將持續邁向永續發展，致力成為綜合績效最好、也最被尊敬的企業。

未來玉山將持續打造友善、多元、支持員工發揮潛能的職場環境，並且透過實際行動擴大社會的影響力，共同邁向更美好的未來。