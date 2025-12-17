租賃業納管 申訴案僅15件 爭議多源自刷卡分期消費
融資租賃業納入《金保法》滿三個月，最新申訴量出爐。評議中心統計，第一階段13家納管業者、每月約接獲50件諮詢，僅受理15件申訴案，爭議多源自刷卡分期消費，民眾未察覺債權遭轉讓給融資租賃公司，衍生利率、還款與違約金爭議。
據了解，不少案件與刷卡分期交易有關。實務上，民眾刷卡分期購買美容、電腦或課程商品時，往往未被清楚告知債權已由商家轉讓給融資租賃公司，或透過代辦業者辦理，而衍生相關爭議等情況。
過去刷卡分期爭議頻仍，未來一旦涉及債權轉讓，商家與租賃業者的揭露責任將更受檢視。
評議中心提醒，融資租賃業者應明確揭露利率、各項費用及違約金，並確實向客戶說明契約內容。
民眾在簽署任何契約前，務必詳閱條款，一旦簽名或蓋章，仍須負擔相應法律責任。
