信用卡回饋明年再加碼 新年度權益比拚提前開打

2026年信用卡權益陸續出爐，台新銀行新權益亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益；國泰世華銀行CUBE信用卡則新增「充電停車」好康，另外「慶生月」權益最高享10%小樹點回饋；中國信託信用卡亦調升市區停車權益至15次；玉山Unicard上半年持續享有百大通路最高4.5%回饋；聯邦LINE Bank聯名卡「5%扣款禮」則延續至2026年7月底。

台新銀行於今年9月整合包括@GoGo、FlyGo、玫瑰Giving、太陽／玫瑰卡（切換刷）等，形成「一卡支援七大回饋方案」的全新架構。台新銀發現整合成效顯著，Richart卡友平均每月消費較全體卡友高出20%。15日也推出2026年全新權益，其中最大亮點為「Pay著刷」新增LINE Pay享最高2.3%回饋；「好饗刷」新增熱門KTV、王品瘋Pay等，合計共60大加碼通路，皆享最高3.3%台新Point（信用卡）回饋。另外，台新獨家推出「免費機車停車」權益，當期帳單一般消費滿6,000元，次月即享八次免費停車。

國泰世華銀行2026上半年CUBE信用卡權益，延續「玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選、慶生月（限當月壽星）」等五大權益，同時「集精選」權益擴增「充電停車」消費場域，通路涵蓋U-POWER、車麻吉、uTagGo等，卡友於指定通路消費享2%至3.3%小樹點（信用卡）回饋 ；「慶生月」權益最高享10%小樹點回饋。

中信銀行表示，2026年深化年費卡經營，1月1日起調升持有中華航空鼎尊無限卡、璀璨無限卡、ANA無限卡、ANA極致卡及LEXUS商務世界卡客戶免費市區停車次數，當月帳單消費金額達5萬元，次月市區停車次數由十次提升至15次。

玉山銀行指出，玉山Unicard持續享有百大通路最高4.5%回饋，且即日起至2026年1月15日至玉山Wallet領券享國內餐飲加碼3%優惠；玉山U bear信用卡即日起到2026年2月28日網購最高享3%現金回饋、指定影音/娛樂平台(包含Netflix、Disney+、Nintendo等)消費享最高10%現金回饋；玉山熊本熊卡2026年卡片權益預計將於近期公告。