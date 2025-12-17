聽新聞
原保地貸款信用保證 明年將開辦

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
原民會主委曾智勇（右四）昨與三家金融機構，簽署「原住民保留地貸款信用保證」合作，明年一月十六日起受理原住民申請。記者陳正興／攝影
原住民保留地所有權移轉以原住民為限，且鑑價不易，過去原住民即使有原保地，仍很難向金融機構借貸。經過多年爭取，原住民族委員會昨宣布啟動「原住民保留地貸款信用保證」，將於明年一月十六日起受理原住民申請，落實原住民族金融權益。

原民會昨召開啟動記者會，並同步公布「原住民保留地貸款信用保證」相關要點規範。原民會經濟發展處長王瑞盈表示，本貸款金融機構承作利率為百分之四，原住民族人負擔利率為百分之二點七二，差額由原民會利息補貼為百分之一點二八。貸款保證成數最高達九點五成，貸放總額度五億元。

資金用途方面，王瑞盈表示，主要分為「經濟產業貸款」營運周轉金，最高貸款額度五百萬元；資本性支出：最高貸款額度一千萬元）及「自建、自購及修繕住宅貸款」（最高貸款額度一千萬元）二大類。

農業信用保證基金董事長賴坤成表示，原住民族保留地長期被排除在正規金融體系之外，主因包括原保地公告地價偏低、與市價落差大，導致銀行對擔保價值評估保守；加上原保地移轉須具原住民身分，在求償與拍賣上受限，進一步降低金融機構承作意願。此外，部分原住民因信用卡或貸款遲繳，現行信用評比制度未考量原住民族處境，使其在授信過程中相對吃虧。

賴坤成指出，此次啟動原保地貸款信用保證試辦，預估可改善此不公平的現象。

原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，這項措施為貸款而非補助，仍須遵守授信與還款原則，才能讓制度永續運作。有意申請之原住民族人可向全國各地原住民族金融輔導員詢問並提出申請，如果試辦成效好，不排除擴大，讓更多原住民族人都能受益。

原住民 原民會 原民會主委

