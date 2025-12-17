快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

KPMG 打造亞洲資管新航線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
KPMG安侯建業舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會，KPMG安侯建業駐越南所合夥人陳家程（左起）、亞太業務發展中心主持會計師吳政諺、大南方亞資創新服務主持人陳世雄、越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡、駐胡志明市台北經濟文化辦事處長韓國耀、中國信託境外私人銀行投資部董事高涵章、KPMG安侯建業審計部營運長周寶蓮、家族辦公室主持會計師洪銘鴻、亞太業務發展中心越柬區主持會計師吳俊源等人出席。KPMG／提供
為協助台商因應變局、穩健布局跨境資產，越南台灣商會聯合總會攜手KPMG安侯建業昨（16）日在越南胡志明市舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會，聚焦台灣政府積極推動的「亞洲資產管理中心」策略，協助台商掌握新契機。

受全球政經局勢重組、供應鏈加速調整及貿易摩擦等影響，企業國際布局與投資策略面臨挑戰，研討會活動吸引逾百家製造、紡織、化學、電子等多元產業企業領袖參與，並與專家深度交流。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀及越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡都指出，全球供應鏈加速重組的後關稅時代，國際貿易格局瞬息萬變，而越南正處於這波變革的前沿，越南台商正積極調整全球布局與營運模式。

KPMG安侯建業審計部營運長周寶蓮分享，越南一直是台商海外布局關鍵據點。隨著全球供應鏈加速重組與資本流動模式轉變，企業在營運策略、財務規劃、資產配置上已邁入全新階段。政府推動亞洲資產管理中心策略，為資產管理版圖開啟嶄新且充滿潛力的新航線。KPMG積極響應並成立大南方亞資創新服務團隊，希望為企業與家族客戶量身打造專屬「航海圖」，協助掌握更穩健且具前瞻性的成長方向。

KPMG安侯建業大南方亞資創新服務主持人陳世雄指出，台灣具備多項優勢，包括國際影響力日增的股市、充沛的銀行存款與超額儲蓄、穩定成長的GDP等，政府以此為基礎推出亞資中心五大重點計畫與16項推動策略，並於高雄設立示範專區，開放38項試辦業務，目標2030年前將資產管理規模推升至60兆元。

資產新航道開啟也伴隨跨境財務與稅務規劃高度複雜性，KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻提醒，在嚴峻租稅環境中，節稅不再是唯一考量，財富永續與家族傳承更顯重要，建議企業家族應凝聚共識，並靈活運用家族憲章等軟性工具與遺囑、信託、閉鎖型公司、保險等具法定效力傳承機制，確保資產保全與永續經營。

越南 布局 台商

