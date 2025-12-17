快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣連二貶 跌掉2.73角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資昨（16）日再度大舉賣超台股595億元，連兩個交易日合計賣超逾千億元。外資加速匯出，新台幣同步走貶，昨天以31.475元作收，單日貶值9.5分，成交量放大至29.57億美元，為6月27日以來近半年最大量，匯銀估算外資單日匯出金額約15億美元。

新台幣連續兩個交易日走貶，累計貶幅達2.73角，昨收盤探5月1日以來近七個半月新低，使今年以來升值幅度縮減至4.15%。昨日盤中外資匯出力道明顯，下午盤新台幣一度貶破31.5元關卡，最低觸及31.55元，貶值金額擴大至1.7角。不過，部分出口商因年底實質需求浮現，適時進場拋匯，對匯價形成一定支撐。

市場關注新台幣是否將測試31.8元技術關卡，匯銀人士認為機率不高，短線應仍在31.5元附近整理。

新台幣 外資 匯銀

延伸閱讀

股匯雙挫！新台幣狂殺「盤中貶破31.5元」 收31.475元

2025年終市值型ETF績效盤點 多檔績效勝過大盤

台股下個機會在哪？安聯2026展望：聚焦AI、國防兩大主題

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

相關新聞

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責任準備金，但要求年底一次提存三成獲利到外匯價格變動準備金。壽險圈指出，12月單...

12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

今年6月因應匯率波動，金管會提出壽險業可申請試用暫行措施，其中配套要求強制提撥今年稅前盈餘30％至外匯價格變動準備金，引...

公股銀投資鬆綁 靈活性大增

公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，...

信用卡回饋明年再加碼 新年度權益比拚提前開打

2026年信用卡權益陸續出爐，台新銀行新權益亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家...

台幣連二貶 跌掉2.73角

外資昨（16）日再度大舉賣超台股595億元，連兩個交易日合計賣超逾千億元。外資加速匯出，新台幣同步走貶，昨天以31.47...

中信銀捐檢銀打詐系統

中信銀行繼今年6月與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，為持續強化檢銀防詐力道，中信銀昨（16）日宣布捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。