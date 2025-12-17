台幣連二貶 跌掉2.73角

外資昨（16）日再度大舉賣超台股595億元，連兩個交易日合計賣超逾千億元。外資加速匯出，新台幣同步走貶，昨天以31.475元作收，單日貶值9.5分，成交量放大至29.57億美元，為6月27日以來近半年最大量，匯銀估算外資單日匯出金額約15億美元。

新台幣連續兩個交易日走貶，累計貶幅達2.73角，昨收盤探5月1日以來近七個半月新低，使今年以來升值幅度縮減至4.15%。昨日盤中外資匯出力道明顯，下午盤新台幣一度貶破31.5元關卡，最低觸及31.55元，貶值金額擴大至1.7角。不過，部分出口商因年底實質需求浮現，適時進場拋匯，對匯價形成一定支撐。

市場關注新台幣是否將測試31.8元技術關卡，匯銀人士認為機率不高，短線應仍在31.5元附近整理。