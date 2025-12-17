聽新聞
0:00 / 0:00
台幣連二貶 跌掉2.73角
外資昨（16）日再度大舉賣超台股595億元，連兩個交易日合計賣超逾千億元。外資加速匯出，新台幣同步走貶，昨天以31.475元作收，單日貶值9.5分，成交量放大至29.57億美元，為6月27日以來近半年最大量，匯銀估算外資單日匯出金額約15億美元。
新台幣連續兩個交易日走貶，累計貶幅達2.73角，昨收盤探5月1日以來近七個半月新低，使今年以來升值幅度縮減至4.15%。昨日盤中外資匯出力道明顯，下午盤新台幣一度貶破31.5元關卡，最低觸及31.55元，貶值金額擴大至1.7角。不過，部分出口商因年底實質需求浮現，適時進場拋匯，對匯價形成一定支撐。
市場關注新台幣是否將測試31.8元技術關卡，匯銀人士認為機率不高，短線應仍在31.5元附近整理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言