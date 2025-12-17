12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

今年6月因應匯率波動，金管會提出壽險業可申請試用暫行措施，其中配套要求強制提撥今年稅前盈餘30％至外匯價格變動準備金，引發市場關注是否衝擊壽險獲利、甚至需賣股衝刺獲利。

對此，綜合壽險業觀點，12月增提稅前盈餘三成確實可能造成當月虧損，但有助抵禦匯損；至於股票投資操作，則與各公司投資策略有關。

金管會保險局指出，申請適用暫行措施的保險公司共12家，配套要求業者需於年底增提稅前盈餘三成入外價金，以抵禦匯市波動。

若以六大壽險今年前11月累計稅前盈餘計算三成，國泰人壽約181.71億、富邦人壽202.95億、南山人壽212.43億、新壽累計虧損不計算增提、凱基人壽45.78億、台灣人壽60.79億元，加上12月單月稅前盈餘再增提三成，金額應超過各壽險公司單月獲利，相當於12月獲利會全部回吐並轉為虧損。

截至11月底，六大壽險外價金餘額超過4,100億元，若加上增提金額，累計餘額近5,000億元，至於整體壽險業外價金餘額將逼近6,000億元。