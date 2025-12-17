聽新聞
0:00 / 0:00
公股銀投資鬆綁 靈活性大增
公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，彰銀、台企銀投資範圍大開，市場估釋出百億元資金，台積電等權值股可望迎來一股中長線、穩定型公股買盤活水。
金管會昨（16）日宣布修正「國銀投資有價證券種類及限額」相關規定，未來若銀行負責人屬政府或政府基金，又同時派任另一家公司董監事，將不再一概適用利害關係人投資限制，新制可望在2026年2月中旬、農曆年前上路。
銀行局副局長王允中指出，現行規範原為防範利益輸送，避免銀行投資與負責人有利害關係的企業，影響健全經營。
但實務上，政府基金同時派任多家公股或指標企業董事，並不涉及私人利益，反而形成公股行庫投資的制度性障礙，因此決定鬆綁。
以國發基金為例，目前同時擔任彰銀、台企銀及台積電董事，過去因被視為「同一負責人」，彰銀、台企銀不得投資台積電相關股債；新制上路後，這類限制全面解除，公股行庫投資大型權值股門檻隨之消失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言