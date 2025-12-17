公股銀投資鬆綁 靈活性大增

公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，彰銀、台企銀投資範圍大開，市場估釋出百億元資金，台積電等權值股可望迎來一股中長線、穩定型公股買盤活水。

金管會昨（16）日宣布修正「國銀投資有價證券種類及限額」相關規定，未來若銀行負責人屬政府或政府基金，又同時派任另一家公司董監事，將不再一概適用利害關係人投資限制，新制可望在2026年2月中旬、農曆年前上路。

銀行局副局長王允中指出，現行規範原為防範利益輸送，避免銀行投資與負責人有利害關係的企業，影響健全經營。

但實務上，政府基金同時派任多家公股或指標企業董事，並不涉及私人利益，反而形成公股行庫投資的制度性障礙，因此決定鬆綁。

以國發基金為例，目前同時擔任彰銀、台企銀及台積電董事，過去因被視為「同一負責人」，彰銀、台企銀不得投資台積電相關股債；新制上路後，這類限制全面解除，公股行庫投資大型權值股門檻隨之消失。