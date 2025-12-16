科技業不是唯一選擇！金管會籲：年輕人多考慮金融業

金融總會16日舉行教育公益基金獎學金頒獎典禮，金管會主委彭金隆指出，台灣金融業正翻轉發展，鼓勵學生就業選擇除了科技業，也可考慮金融業。金融總會理事長董瑞斌也說，金融業不僅前景佳，薪資待遇也優渥，是值得投入的職涯方向。

董瑞斌說，金融業具挑戰與成長兼備的特性，薪資待遇不俗，尤其金控旗下職位更具吸引力。他提醒青年學子，不要只將台積電（2330）、ICT產業視為唯一出路，銀行、證券、保險等金融相關工作同樣值得追求。他並以自身經驗強調回饋的重要性，鼓勵青年未來透過公益或公共事務回饋社會。

金管會主委彭金隆指出，金融業是一個非常特殊、高度專業的行業，它不像其他行業提供實體物品，而是靠著專業與承諾，提供無形的服務，更需要大量優秀人才的投入。他說，台灣的金融業未來將會很不一樣。在全體金融業的努力下，「我們正在翻轉我們的金融板塊」，並將提供更多的機會給年輕世代。

他強調，獎學金不只是金額的肯定，更是對年輕人能力與潛力的鼓勵，有助於建立信心、規劃未來方向。

彭金隆說，金融業是社會發展的基石，金管會推動的「金融大回饋」計畫，確保金融成果能回饋社會、消費者與基層同仁。