快訊

升大學學習歷程檔案「恐將成虛設」？ 課程學習成果、多元表現未交者增

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落「這縣市」

科技業不是唯一選擇！金管會籲：年輕人多考慮金融業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆指出，台灣金融業正翻轉發展，鼓勵學生就業選擇除了科技業，也可考慮金融業。本報資料照片
金管會主委彭金隆指出，台灣金融業正翻轉發展，鼓勵學生就業選擇除了科技業，也可考慮金融業。本報資料照片

金融總會16日舉行教育公益基金獎學金頒獎典禮，金管會主委彭金隆指出，台灣金融業正翻轉發展，鼓勵學生就業選擇除了科技業，也可考慮金融業。金融總會理事長董瑞斌也說，金融業不僅前景佳，薪資待遇也優渥，是值得投入的職涯方向。

董瑞斌說，金融業具挑戰與成長兼備的特性，薪資待遇不俗，尤其金控旗下職位更具吸引力。他提醒青年學子，不要只將台積電（2330）、ICT產業視為唯一出路，銀行、證券、保險等金融相關工作同樣值得追求。他並以自身經驗強調回饋的重要性，鼓勵青年未來透過公益或公共事務回饋社會。

金管會主委彭金隆指出，金融業是一個非常特殊、高度專業的行業，它不像其他行業提供實體物品，而是靠著專業與承諾，提供無形的服務，更需要大量優秀人才的投入。他說，台灣的金融業未來將會很不一樣。在全體金融業的努力下，「我們正在翻轉我們的金融板塊」，並將提供更多的機會給年輕世代。

他強調，獎學金不只是金額的肯定，更是對年輕人能力與潛力的鼓勵，有助於建立信心、規劃未來方向。

彭金隆說，金融業是社會發展的基石，金管會推動的「金融大回饋」計畫，確保金融成果能回饋社會、消費者與基層同仁。

金融業 金管會 薪資 獎學金 科技業

延伸閱讀

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

今年金融三業獲利再破兆元？金管會彭金隆：有點吃緊

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

相關新聞

兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

金管會今日宣布公告「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，其中最大的指標意義，在於被國發基金派駐董事的彰銀、台...

科技業不是唯一選擇！金管會籲：年輕人多考慮金融業

金融總會16日舉行教育公益基金獎學金頒獎典禮，金管會主委彭金隆指出，台灣金融業正翻轉發展，鼓勵學生就業選擇除了科技業，也...

興富發改變商辦推案策略 決定改當中台灣最大「包租公」

看好台中商辦租賃市場，興富發（2542）改變台中推案策略，決定改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案傳出將只租不售，短...

彭金隆：台灣金融翻轉中 金管會鼓勵年輕學子加入

金融總會今天舉行獎學金頒獎典禮，金管會主委彭金隆表示，金融業以個人專業與無形服務居多，需要眾多人才投入。如今正翻轉台灣金...

年底獲利風暴將至？12月壽險恐翻虧 金控配息承壓

金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責準金，但要求年底一次提存三成獲利到外價金。壽險圈指出，12月單月獲利恐將大幅波...

金管會釋利多！公股銀彈解禁了 台積電迎中長線買盤

公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。