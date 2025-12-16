興富發改變商辦推案策略 決定改當中台灣最大「包租公」

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
受惠全球供應鏈重組與半導體等科技產業擴張，台中七期商辦市場持續升溫。聯合報系資料照片
看好台中商辦租賃市場，興富發（2542）改變台中推案策略，決定改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案傳出將只租不售，短期除可賺得穩定租金，長期亦可待價而沽；目前已知，在七期陸續推出的三件只租不售商辦，原總銷金額就達700億元。

市調指出，受惠全球供應鏈重組與半導體等科技產業持續擴張，台中七期新市政中心頂級商辦市場持續升溫，根據實登資料顯示，台中市西屯區近四年商辦大樓累計超過560家新租客進駐，租金單價平均漲幅約15%。

包括「聯聚中雍大廈」、「CBD時代廣場」、「NTC國家商貿中心」等，最高租賃行情落在每坪2,300至2,900元之間，台中七期商用不動產市潛能強，磁吸壽險、半導體相關供應鏈等大企業佈局，租金水準扶搖直上。

興富發集團近幾年積極布局台中七期房市，除了住宅市場，商辦產品也是推案主力。其中，銷售中的商辦案「市政壹號廣場」，規劃25至48坪共889戶，總銷250億元，目前銷售率已突破四成。

至於在建中的「惠國88地號」、「惠國90地號」兩件商辦案，興富發決定改採只租不售，兩案原總銷金額合計逾600億元。其中，「惠國90地號」緊鄰台中大遠百，將規劃地上63層、地下8層純商辦大樓，產品坪數在60至350坪，未來將是台中的新地標。

另外，興富發集團高層購入的七期朝馬國光客運站土地，已貼出公告，月底將暫定搬遷至隔壁停車場，而這塊651.51坪土地，也將規劃推出商辦大樓案，同樣擬採只租不售，預估原總銷金額約100億元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，興富發將商辦改為「只租不售」，會有如此大轉變，主要是目前商辦市場有二大利多，一是台中七期除吸引大型企業進駐之外，中小企業與專業工作室對小坪數商辦需求也有待滿足。

上述利多讓商辦租金單價已站穩每坪千元以上，因此透過將商辦全部轉為出租，建商可獲得穩定且長期的現金流。

其次，是七期頂級商辦若由建商統一管理和持有，能確保物業服務、租戶品質，同時保有整體價值，未來如等待合適時機，一次性出售也能將獲利最大化。

賴志昶補充，目前房市買氣雖低迷，但政府的「打住不打商」態度明確，且中部產業鏈逐漸升級，加上企業也追求地標型商辦來加強公司形象；整體而言，七期商辦前景看好，建商持有此類物業，短期除可賺得穩定租金，長期持有則可待價而沽。

興富發台中商辦只租不售推案概況一覽。資料來源：興富發暨市調。經濟日報製表
