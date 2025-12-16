彭金隆：台灣金融翻轉中 金管會鼓勵年輕學子加入

金融總會今天舉行獎學金頒獎典禮，金管會主委彭金隆表示，金融業以個人專業與無形服務居多，需要眾多人才投入。如今正翻轉台灣金融業板塊，可以提供更多機會，年輕學子決定未來方向時，除了資通訊與半導體產業外，可以多考慮加入金融業。

由金管會指導，台灣金融服務業聯合總會（金融總會）今天下午舉辦「114年金融服務業教育公益基金教育獎助學金頒獎典禮」。金融總會金融服務業教育公益基金獎助學金邁入第11屆，總捐贈金額超過新台幣8億元，這次共35家金融業公會、周邊單位共同捐助，共1412名來自弱勢家庭的學生獲得獎助，獎助總金額達7060萬元。

彭金隆致詞時表示，獎助金背後是全體金融業的心意，金融業是台灣重要產業，其他產業賣的是實體手機、汽車，金融業則以個人專業與無形服務居多，需要非常多人才投入，台灣資通訊與半導體表現很好，很多人以此作為未來發展志向，不過，金融業也提供很多工作機會，希望年輕學子未來決定人生方向時，也可以考慮投入金融業。

彭金隆指出，最近到校園跟許多年輕朋友提到，台灣金融業未來會很不同，正在翻轉金融板塊，以提供更多機會，歡迎加入金融業。透過金融總會的獎學金，「很像是人生中的加油站，個人覺得沒方向時，透過小小獎學金獲得肯定」，金額並非重點，重要的是一份來自他人的肯定。

彭金隆說，過去在金融總會號召下，感謝相關金融單位共同支持，金融業是根基在社會信任上的行業，未來持續發展下，也須取得更多社會信任。金管會提出金融大回饋計畫，希望金融業經營成果除了回饋股東，更重要的是回饋給基層人員、消費者與社會，期待明年規模更大，帶給社會更大的影響力。

金融總會理事長董瑞斌致詞時表示，這次提供授獎同學獎學金約5萬多元，希望能減輕學子的財務壓力，進而好好專心唸書，過去他赴美國也曾拿到獎學金，期許獲獎同學未來有2個回饋方式。

董瑞斌指出，一是進入職場後，不以台積電、聯發科等公司當作唯一選擇，台灣金融產業銀行、證券、保險等產業也很有挑戰性，待遇也不錯，同時也是兆豐金董事長的他笑說，「尤其是兆豐金控」，歡迎青年學子不只看資通訊產業，也能加入金融業大家庭；二是期許同學進入社會後，也能多參與公益，回饋社會。