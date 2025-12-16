年底獲利風暴將至？12月壽險恐翻虧 金控配息承壓

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責準金，但要求年底一次提存三成獲利到外價金。聯合報系資料照
金管會6月底推出暫行措施，允許壽險業釋出責準金，但要求年底一次提存三成獲利到外價金。壽險圈指出，12月單月獲利恐將大幅波動，部分壽險甚至可能由盈轉虧，連帶壓縮母金控配息空間。

5月台幣狂升重擊壽險業，為協助業者平穩接軌2026年TW-ICS，金管會6月底緊急推出「暫行措施」，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責準金四成，轉列外價金或當期盈餘，但同時要求年底一次將全年獲利三成提存至外價金，以提升公司資本韌性。

據金管會統計，已有12家壽險業獲准釋出逾3,000億元責準金，其中約80%轉列外價金，其餘近兩成轉入盈餘。外價金水位愈高，不僅可抵禦匯率波動，還有助提升ICS接軌後的資本適足率，強化整體經營體質。

換言之，這12家業者在12月必須一次提存全年獲利三成到外價金，「等於單月就要吃掉全年三分之一獲利」，自然大幅壓縮單月盈餘，甚至可能由盈轉虧。

這12家業者中有七家是金控旗下子壽險，子壽險盈餘受壓，也將牽動母金控配息空間，部分金控2026年配息空間承壓。

保險局主秘古坤榮表示，依規提列三成獲利是強化公司經營體質的配套措施，對各公司財報影響不同，各業者需自行判斷並對外揭露。

由於提存基準是以自結稅前盈餘計算，如最終會計查核數字低於自結數，差額將於2026年度帳務中調整。例如，自結盈餘100億元需提30億元，但查核僅賺90億元，則實際提列27億元，差額3億元需調整。

數據顯示，壽險業10月稅前盈餘達464億元，寫史上同期新高；11月因資本利得減少，獲利估略下滑。

面對12月一次提存三成的壓力，業者已加大實現股票資本利得的操作，以累積獲利，並因應IFRS 17接軌後，股票若分類在FVOCI，賣出只能入保留盈餘而無法計入損益的限制。

法人進一步指出，12月美國10年期及30年期公債殖利率又緩步回升逾4%，也不利壽險長天期債券評價及年底其他權益評價水準，加上12月又得一次性提列三成獲利到外價金，都將影響壽險金控2026年配息水準。

