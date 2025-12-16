金管會釋利多！公股銀彈解禁了 台積電迎中長線買盤

公股行庫投資大鬆綁。金管會放寬國銀投資有價證券（股債）的利害關係人限制，解除政府（含國發基金）交叉派任董監事的投資禁令，彰銀（2801）、臺企銀（2834）投資範圍大開，市場估釋出百億元資金，台積電（2330）等權值股可望迎來一批中長線、穩定型公股買盤活水。

金管會16日宣布修正「國銀投資有價證券種類及限額」相關規定，未來若銀行負責人屬政府或政府基金，又同時派任另一家公司董監事，將不再一概適用利害關係人投資限制，新制可望在2026年2月中旬、農曆年前上路。

銀行局副局長王允中指出，現行規範原為防範利益輸送，避免銀行投資與負責人有利害關係的企業，影響健全經營。

但實務上，政府基金同時派任多家公股或指標企業董事，並不涉及私人利益，反而形成公股行庫投資的制度性障礙，因此決定鬆綁。

以國發基金為例，目前同時擔任彰銀、台企銀及台積電董事，過去因被視為「同一負責人」，彰銀、臺企銀不得投資台積電相關股債；新制上路後，這類限制全面解除，公股行庫投資大型權值股的門檻隨之消失。

市場點名，受惠最大者為彰銀與臺企銀。未來兩家行庫不僅可投資台積電、世界先進（5347）等半導體公司，也能布局華航（2610）、台灣高鐵（2633）、陽明海運（2609）等國發基金派任董事的上市櫃與公發公司，投資標的明顯擴增。

此外，彰銀、臺企銀及土銀，也可投資第一金（2892）、華南金（2880）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）四金控，及台酒等國營事業股債，過去因財政部交叉派任董監事而受限的投資對象，將全面解禁。

銀行圈估算，單就彰銀與臺企銀而言，合計可投入股市的資金規模約百億元水準，這類資金屬中長線、穩定型配置，對台股大型權值股而言，等同新增一批結構性買盤。

市場認為，金管會這次鬆綁，在於協助行庫擴大投資範圍與收益來源，並引導資金投向政府基金持股、體質穩健的企業，也為公股資金重新布局台股，埋下新的觀察伏筆。