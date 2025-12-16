中華信評估今年GDP成長率6.7% 明年降至2.4%台幣升值趨勢

中華信評16日公布2026年信用展望指出，人工智慧（AI）熱潮仍為台灣經濟成長率提供支撐，但同時亦加劇集中性風險；AI基礎設施投資成長趨緩及全球貿易不確定性將抑制明年出口與投資成長，民間消費與投資應無法抵銷，使強勁的成長率難以維持。根據母公司標普預估今年台灣GDP成長率達6.7%，較先前的3.3％大幅上修，估明年降至2.4%。

中華信評指出，2026年各產業成長前景仍分化，其中以化學品、鋼鐵等大宗商品產業表現最為落後；AI需求應可推升台灣科技公司的營收，關稅及中國大陸疲軟的民間消費和積弱的不動產市場使大宗商品企業的獲利復甦受阻。此外，估台幣持續升值趨勢，明年底為31元、2027年為30.8元。

化學品業產業景氣下挫幅度較大， 2027年仍無法完全恢復，關稅、中國大陸疲軟的國內消費力道與不動產投資可能會抵銷大陸政府在國內反產業內捲與產能合理化方面發揮的效果。未來一年，大宗化學品的產能利用率可能維持在較低的水準，導致獲利能力遠低於景氣循環周期中期的水準。在產能利用率較低的情況下，以石油產品為主的台灣大宗化學品公司可能難以將生產成本轉嫁到產品上。

至於鋼鐵業，中國大陸的反內捲措施可能無法克服貿易不確定性與持續存在的產能過剩問題，關稅與日益高漲的貿易保護主義恐導致台灣鋼鐵製造商的出口市場縮減。歐盟與其他市場的出口障礙可能會增加，而台灣鋼鐵製造商分散營收的布局恐因此受阻。

值得注意的是，金融服務評等日漸顯著朝負向淨評等趨勢，反映併購活動增加所帶來的金融不確定性。此外，淨評等趨勢亦反映一家具官股背景金控集團持續轉弱的營運狀況。

銀行業方面，預估明年放款年成長率約3%，信用實力在總體經濟逆風情勢與地緣政治環境不明朗情況下仍維持穩定。中華信評預期，考量到全球關稅爭端與地緣政治不確定性影響，台灣的GDP成長率可能將隨出口需求減少而降低。央行的管制措施與銀行業者控制不動產相關授信的做法，可能使房市在未來12至18個月維持於較為低迷狀態。經濟波動加劇與房市價格修正可能會使銀行認列的不良資產略為增加。

壽險業雖然明年導入IFRS 17會導致資產負債表在短期內產生波動，但信用趨勢仍將維持穩定。由於獲利仍易受到匯率波動影響，且壽險業者的避險策略在外匯價格變動準備金新制推出後更具靈活性，因此外匯風險部位依然偏高。不過，與今年相較，壽險業的整體風險偏好與避險效率（包括傳統避險與外匯價格變動準備金）應不會有顯著改變。以價值為導向的產品策略為雙位數百分比的總保費成長率提供支撐。除美元保單與利變型壽險產品外，分紅壽險保單亦成主流。