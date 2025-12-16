年底須提存3成稅前獲利 12家壽險獲利恐受影響

快訊

中央社／ 台北16日電
金管會指出，合計12家壽險業申請適用措施，不過每家財報影響不同，業者應判斷影響並依規定向投資人揭露說明。金管會。圖／本報資料照片
金管會今年6月中公布暫行措施，放寬保單責任準備金計提基礎，不過，申請適用的壽險業者今年底須提存全年稅前獲利3成至外匯價格變動準備金，外界預期壽險業12月獲利恐受影響。金管會指出，合計12家壽險業申請適用措施，不過每家財報影響不同，業者應判斷影響並依規定向投資人揭露說明。

今年5月新台幣強升拖累壽險業獲利，金管會6月中提出3大暫行措施緩解壽險業壓力，其中一項措施為放寬保單責任準備金計提基礎，不過適用的業者今年底稅前盈餘3成必須強制提存外匯價格變動準備金（外價金），也就是「賺10元須提存3元進入外價金」。

市場關切，6大壽險在內的多家壽險業今年獲利數字是否會受到影響，有沒有可能出現12月單月虧損狀況。

金管會保險局主秘古坤榮指出，這項暫行措施的提存機制，是為強化公司體質的配套措施，截至目前合計12家壽險業申請適用。公司經內部財務、經營層面評估後，依規定要提存稅前盈餘3成，對各家財報影響程度不同，業者應自行判斷影響情形，並依相關證券法令規定對投資人揭露與說明。

古坤榮解釋，適用暫行措施的業者應該以自結稅前盈餘為基準，就3成稅前獲利計算外匯價格變動準備金提存金額，如果自結稅前盈餘跟最後會計師查核數有差異，可將差異金額在2026年度做調整。

保險局官員補充，業者自結獲利屬於每月監理報表內容，但最後還是以明年3月的財報為準。

保險業明年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險風險資本額（RBC）制度。媒體也關注金管會10月中宣布ICS過渡措施申請狀況。

古坤榮指出，第一階段合計15家壽險向金管會提出申請，後續第二階段這15家也在12月15日前檢附經董事會討論通過的選擇性過渡措施申請報告，依流程審核期限2個月，仍要經金管會核准後才能適用。

