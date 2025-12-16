快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

刷卡分期竟變融資？租賃業納管三個月 爭議浮現了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會從9月15日起，將中租、裕融、和潤及日盛台駿等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金保法》，預計一年後，納管家數將擴大至41家。圖／本報資料照片
金管會從9月15日起，將中租、裕融、和潤及日盛台駿等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金保法》，預計一年後，納管家數將擴大至41家。圖／本報資料照片

融資租賃業納入《金保法》滿三個月，最新申訴量出爐。評議中心統計，第一階段13家納管業者、每月約接獲50件諮詢，僅受理15件申訴案，爭議多源自刷卡分期消費，民眾未察覺債權遭轉讓給融資租賃公司，衍生利率、還款與違約金爭議。

據了解，不少案件與刷卡分期交易有關。實務上，民眾刷卡分期購買美容、電腦或課程商品時，往往未被清楚告知債權已由商家轉讓給融資租賃公司，或透過代辦業者辦理，而衍生相關爭議等情況。

過去刷卡分期爭議頻仍，未來一旦涉及債權轉讓，商家與租賃業者的揭露責任將更受檢視。

評議中心提醒，融資租賃業者應明確揭露利率、各項費用及違約金，並確實向客戶說明契約內容；民眾在簽署任何契約前，務必詳閱條款，一旦簽名或蓋章，仍須負擔相應法律責任。

從整體申訴趨勢觀察，今年前三季評議中心已受理逾1.1萬件申訴案，年增4.3%，其中評議案件達4,600餘件、年增16%，在剔除防疫保單特殊因素後，仍創同期新高，顯示民眾申訴意識與制度能見度持續提升，爭議類型仍以醫療險理賠為大宗。

至於融資租賃業納管初期申訴量偏低，評議中心指出，主因在於第一階段僅13家業者納管，且僅限9月15日後簽訂、自然人契約可申訴，加上不少業者為維持形象，傾向在前端即與民眾協調處理，使申訴案件未明顯累積。

金管會是從9月15日起，將中租、裕融、和潤及日盛台駿等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金保法》，預計一年後，納管家數將擴大至41家。

評議中心指出，融資租賃申訴趨勢仍須觀察半年至一年，才能評估制度全面上路後的實際爭議輪廓。

刷卡 納管 金管會

延伸閱讀

壽險業2026年接軌新制 中華信評：整體信用趨勢維持穩定

詐騙太多 金融評議中心統計 信用卡盜刷直追保單爭議

彰化爆校園霸凌 沾糞便衛生紙擦書桌、同學喝馬桶水 學校：啟動調查

惠譽：融資租賃業展望中性

相關新聞

兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

金管會今日宣布公告「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，其中最大的指標意義，在於被國發基金派駐董事的彰銀、台...

刷卡分期竟變融資？租賃業納管三個月 爭議浮現了

融資租賃業納入《金保法》滿三個月，最新申訴量出爐。評議中心統計，第一階段13家納管業者、每月約接獲50件諮詢，僅受理15...

股匯雙挫！新台幣狂殺「盤中貶破31.5元」 收31.475元

美國科技股賣壓依舊沈重，外資繼續大砍台股並匯出，台灣今天續上演股匯雙跌，新台幣盤中摜破31.5元關卡，隨後出口商傾巢而出...

壽險業2026年接軌新制 中華信評：整體信用趨勢維持穩定

中華信評今天表示，在充裕的資本緩衝空間、允當的成長目標與風險控管措施支持下，儘管明年導入IFRS 17會導致台灣壽險業資...

影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步

原民會主委曾智勇下午與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

原保地貸款信用保證啟動 明年1月16日起受理原住民申請

原住民保留地所有權移轉以原住民為限，且鑑價不易，過去原住民即使有原保地，仍很難向金融機構借貸。經過多年爭取，原住民族委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。