刷卡分期竟變融資？租賃業納管三個月 爭議浮現了

融資租賃業納入《金保法》滿三個月，最新申訴量出爐。評議中心統計，第一階段13家納管業者、每月約接獲50件諮詢，僅受理15件申訴案，爭議多源自刷卡分期消費，民眾未察覺債權遭轉讓給融資租賃公司，衍生利率、還款與違約金爭議。

據了解，不少案件與刷卡分期交易有關。實務上，民眾刷卡分期購買美容、電腦或課程商品時，往往未被清楚告知債權已由商家轉讓給融資租賃公司，或透過代辦業者辦理，而衍生相關爭議等情況。

過去刷卡分期爭議頻仍，未來一旦涉及債權轉讓，商家與租賃業者的揭露責任將更受檢視。

評議中心提醒，融資租賃業者應明確揭露利率、各項費用及違約金，並確實向客戶說明契約內容；民眾在簽署任何契約前，務必詳閱條款，一旦簽名或蓋章，仍須負擔相應法律責任。

從整體申訴趨勢觀察，今年前三季評議中心已受理逾1.1萬件申訴案，年增4.3%，其中評議案件達4,600餘件、年增16%，在剔除防疫保單特殊因素後，仍創同期新高，顯示民眾申訴意識與制度能見度持續提升，爭議類型仍以醫療險理賠為大宗。

至於融資租賃業納管初期申訴量偏低，評議中心指出，主因在於第一階段僅13家業者納管，且僅限9月15日後簽訂、自然人契約可申訴，加上不少業者為維持形象，傾向在前端即與民眾協調處理，使申訴案件未明顯累積。

金管會是從9月15日起，將中租、裕融、和潤及日盛台駿等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金保法》，預計一年後，納管家數將擴大至41家。

評議中心指出，融資租賃申訴趨勢仍須觀察半年至一年，才能評估制度全面上路後的實際爭議輪廓。