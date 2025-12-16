快訊

股匯雙挫！新台幣狂殺「盤中貶破31.5元」 收31.475元

中央社／ 台北16日電
股匯市示意圖。本報系資料照

美國科技股賣壓依舊沈重，外資繼續大砍台股並匯出，台灣今天續上演股匯雙跌，新台幣盤中摜破31.5元關卡，隨後出口商傾巢而出，央行也強力防守，將貶幅壓回1角以內，終場收在31.475元，貶值9.5分，下探5月以來、逾7個半月低點。

受到國際股市及權值股弱勢影響，台股今天開低走低，盤中一度下跌逾400點，失守27400點，終場指數收在27536.66點，下跌330.28點。

台股連兩日重挫，外資今天賣超台股金額擴大至595.01億元，近2日累計提款台股逾千億，龐大匯出量能導致新台幣匯率迅速走弱。新台幣兌美元今天以31.38元開盤後，匯價一路下挫，跌破31.5元重要關卡，最低觸及31.55元，台北及元太外匯市場總成交金額爆出29.57億美元的巨量。

外匯交易員表示，外資這兩天「賣得非常用力」，匯價如溜滑梯一路下挫，摜破31.5元，而出口商在此價位上方蜂擁進場拋匯，央行也強力防守，加上外資3點過後明顯縮手，貶幅收斂至1角以內，但仍改寫波段低點。

外匯交易員認為，台股這兩天明顯修正，這幾天先觀察外資是否持續賣超台股並匯出，這攸關新台幣是否能守住31.5元；其次，本週日本央行利率決策出爐，回顧日本央行上一次升息，引起全球金融市場震盪，尤其當前日本央行立場與首相高市早苗略有分歧，日本央行會後聲明釋放的態度也受到高度矚目。

央行統計，美元指數今天走弱，下跌0.18%，亞幣漲多跌少，人民幣升值0.12%，日圓勁揚0.25%，韓元則貶值0.15%，新台幣因外資大逃殺，重挫0.3%，淪單日最弱亞幣。

日本央行 新台幣 台股 外資 匯價 台幣匯率

