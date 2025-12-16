快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

聽新聞
0:00 / 0:00

兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兩家公股銀行因為國發基金派駐董事竟不能投資台積電，金管會決定鬆綁。圖／本報資料照片
兩家公股銀行因為國發基金派駐董事竟不能投資台積電，金管會決定鬆綁。圖／本報資料照片

金管會今日宣布公告「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，其中最大的指標意義，在於被國發基金派駐董事的彰銀、台企銀兩家公股銀行，終於能投資台積電，因為金管會解除政府單位（包括國發基金）若同時派駐董事在銀行和上市櫃公司，則銀行不能投資該上市櫃公司股票的限制。

而除了國發基金之外，財政部亦有直接派駐董事在台企銀、彰銀，未來這兩家行庫也都能投資包括第一金、兆豐金、華南金、合庫金等其他財政部有直接派駐董事的公股金控股票。公股金融圈人士指出，一般而言，公股銀行在財務投資上，較不會去投資公股金融機構的股票，所以希望政府能開放的目的，仍以投資像台積電這樣的股票為主要訴求。

金管會此次修法，將明定政府（含行政院國家發展基金）為銀行的負責人（包括董事及監察人在內），同時為有價證券發行公司的董事、監察人，可不受利害關係人投資禁止的限制。原先立法禁止目的主要係為避免利益輸送而影響銀行的健全經營，但銀行局這次修法之後，即使政府機關同時派駐董監事於某銀行及上市公司，只要該銀行其他負責人未有擔任同一有價證券發行公司的董事、監察人或經理人者，則可以開放該銀行投資該有價證券。

金管會此次的修法，某種程度上可說是「國發基金條款」解禁，由於國發基金有在多家知名上市公司都有派駐董事，最具代表性的就是護國神山台積電，但彰銀與台企銀，由於是未有金控的銀行個體，因此獲國發基金直接派駐董事，而不像兆豐金控，是由國發基金對金控派駐董事，兆豐銀則不受影響，也使彰銀及台企銀反而不能投資台積電等知名上市公司的股票，相對於近幾年來看到其他公股同業抱了滿手台積電股票，更深感委屈，於是向金管會爭取修法，今日獲金管會宣告將放行。

國發會有派駐董事的上市櫃公司，除了台積電，還包括了世界先進、藥華、晶心科、台康生技、元晶等，這些都是市場上股價相當活躍的標的，未來彰銀與台企銀投資將不再受限制。

台積電 董事 金管會 上市公司

延伸閱讀

這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

台積電嘉義封裝工程工安事故1死 3人賠償和解獲緩起訴

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

羅唯仁投靠英特爾 台積電前研發高層拋出2大關鍵看法

相關新聞

兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

金管會今日宣布公告「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，其中最大的指標意義，在於被國發基金派駐董事的彰銀、台...

刷卡分期竟變融資？租賃業納管三個月 爭議浮現了

融資租賃業納入《金保法》滿三個月，最新申訴量出爐。評議中心統計，第一階段13家納管業者、每月約接獲50件諮詢，僅受理15...

股匯雙挫！新台幣狂殺「盤中貶破31.5元」 收31.475元

美國科技股賣壓依舊沈重，外資繼續大砍台股並匯出，台灣今天續上演股匯雙跌，新台幣盤中摜破31.5元關卡，隨後出口商傾巢而出...

壽險業2026年接軌新制 中華信評：整體信用趨勢維持穩定

中華信評今天表示，在充裕的資本緩衝空間、允當的成長目標與風險控管措施支持下，儘管明年導入IFRS 17會導致台灣壽險業資...

影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步

原民會主委曾智勇下午與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

原保地貸款信用保證啟動 明年1月16日起受理原住民申請

原住民保留地所有權移轉以原住民為限，且鑑價不易，過去原住民即使有原保地，仍很難向金融機構借貸。經過多年爭取，原住民族委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。