兩家公銀因為國發基金派駐董事無法投資台積 金管會決定鬆綁

金管會今日宣布公告「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」修正草案，其中最大的指標意義，在於被國發基金派駐董事的彰銀、台企銀兩家公股銀行，終於能投資台積電，因為金管會解除政府單位（包括國發基金）若同時派駐董事在銀行和上市櫃公司，則銀行不能投資該上市櫃公司股票的限制。

而除了國發基金之外，財政部亦有直接派駐董事在台企銀、彰銀，未來這兩家行庫也都能投資包括第一金、兆豐金、華南金、合庫金等其他財政部有直接派駐董事的公股金控股票。公股金融圈人士指出，一般而言，公股銀行在財務投資上，較不會去投資公股金融機構的股票，所以希望政府能開放的目的，仍以投資像台積電這樣的股票為主要訴求。

金管會此次修法，將明定政府（含行政院國家發展基金）為銀行的負責人（包括董事及監察人在內），同時為有價證券發行公司的董事、監察人，可不受利害關係人投資禁止的限制。原先立法禁止目的主要係為避免利益輸送而影響銀行的健全經營，但銀行局這次修法之後，即使政府機關同時派駐董監事於某銀行及上市公司，只要該銀行其他負責人未有擔任同一有價證券發行公司的董事、監察人或經理人者，則可以開放該銀行投資該有價證券。

金管會此次的修法，某種程度上可說是「國發基金條款」解禁，由於國發基金有在多家知名上市公司都有派駐董事，最具代表性的就是護國神山台積電，但彰銀與台企銀，由於是未有金控的銀行個體，因此獲國發基金直接派駐董事，而不像兆豐金控，是由國發基金對金控派駐董事，兆豐銀則不受影響，也使彰銀及台企銀反而不能投資台積電等知名上市公司的股票，相對於近幾年來看到其他公股同業抱了滿手台積電股票，更深感委屈，於是向金管會爭取修法，今日獲金管會宣告將放行。

國發會有派駐董事的上市櫃公司，除了台積電，還包括了世界先進、藥華、晶心科、台康生技、元晶等，這些都是市場上股價相當活躍的標的，未來彰銀與台企銀投資將不再受限制。