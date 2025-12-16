影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步
原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。原住民依法取得、具有實質價值的不動產，卻因政策限制，在金融市場遭遇障礙。
歷經多年努力，克服原住民取得資金困難問題，原民會與台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家承貸金融機構共同辦理原住民保留地貸款，在下午舉辦簽約儀式，讓各界對「原住民保留地貸款信用保證」有進一步的認識。
