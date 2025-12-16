快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
原民會主委曾智勇。記者陳正興／攝影
原民會主委曾智勇。記者陳正興／攝影

原民會主委曾智勇下午與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。原住民依法取得、具有實質價值的不動產，卻因政策限制，在金融市場遭遇障礙。

歷經多年努力，克服原住民取得資金困難問題，原民會與台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家承貸金融機構共同辦理原住民保留地貸款，在下午舉辦簽約儀式，讓各界對「原住民保留地貸款信用保證」有進一步的認識。

原民會主委曾智勇（右五）下午與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化。記者陳正興／攝影
原民會主委曾智勇（右五）下午與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化。記者陳正興／攝影

原住民 金融機構 原民會主委

延伸閱讀

立委推動十年 原保地貸款信用保證上路

30名中央專案約用人員明繼續上班 苗栗縣款埋單薪水近2千萬元

國泰：央行18日開會估利率維持不動 下季金融情勢趨向寬鬆

原鄉醫療照護更便利 三地門鄉口社村衛生室異地重建今啟用

相關新聞

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

日圓兌美元16日升破155大關，根據臺銀歷史匯率顯示，1日圓兌新台幣在半年前僅0.2012元，16日則漲到0.2068元...

壽險業2026年接軌新制 中華信評：整體信用趨勢維持穩定

中華信評今天表示，在充裕的資本緩衝空間、允當的成長目標與風險控管措施支持下，儘管明年導入IFRS 17會導致台灣壽險業資...

影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步

原民會主委曾智勇下午與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

原保地貸款信用保證啟動 明年1月16日起受理原住民申請

原住民保留地所有權移轉以原住民為限，且鑑價不易，過去原住民即使有原保地，仍很難向金融機構借貸。經過多年爭取，原住民族委員...

惠譽：2026台灣壽險業展望為惡化 資本有壓力

惠譽評級對2026年亞太地區保險行業展望維持為中性，反映大多數市場穩健的業績表現和強勁的償付能力緩衝。惠譽預期，儘管面臨...

阻詐新戰力 中信銀捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」系統

中信銀行繼今年6月與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，為持續強化檢銀防詐力道，中國信託銀行16日宣布捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。