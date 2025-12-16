影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步

原民會主委 曾智勇下午與三家 金融機構 正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。原住民依法取得、具有實質價值的不動產，卻因政策限制，在金融市場遭遇障礙。