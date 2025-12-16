壽險業2026年接軌新制 中華信評：整體信用趨勢維持穩定

快訊

中央社／ 台北16日電
中華信評16日舉行2026年台灣信用展望記者會，分析台灣總體經濟表現。中央社
中華信評今天表示，在充裕的資本緩衝空間、允當的成長目標與風險控管措施支持下，儘管明年導入IFRS 17會導致台灣壽險業資產負債表在短期內產生波動，但信用趨勢仍將維持穩定。

標普全球評級子公司中華信評今天舉行「2026年台灣信用展望」記者會，媒體關注保險業2026年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），是否影響台灣壽險業整體信用趨勢。

中華信評金融服務評等部首席分析師王珮齡表示，為接軌IFRS 17，過去兩年台灣壽險業加強資本緩衝，成長目標相較過去緩步、謹慎成長，投資部分也比較保守，在此條件下，整體信用品質可望維持，但仍需留意外匯風險部位依然偏高。

王珮齡說明，近月壽險業外匯價格變動準備金大幅增高，有助於外匯曝險部分，但同時外匯曝險實際比率下降，各家業者的狀況不太一樣，因此會實際了解各公司的避險政策是否有變，以及其機動性控管曝險的方法論是否有明顯改變。

王珮齡提到，台灣並不是第一個導入IFRS 17及ICS的市場，標普認為，會計準則的改變只是報表上呈現方法不同，不應該影響評等本身，除非公司因會計準則改變而調整策略方向，才會影響評等。

對於目前維持穩定展望主因，王珮齡表示，過去兩年台灣壽險業賺蠻多錢，在資本累積量及緩衝都有所增強，評估可支應市場波動與接軌新制的暫時性風險。

至於銀行業的信用展望，王珮齡提及，考量台灣經濟成長率可能將隨著出口需求減少而降低，企業資金需求降低，預測明年放款年成長率降至約3%，另因央行信用管制措施持續，可能將使房市維持低迷狀態。

王珮齡說明，證券業方面，儘管受到市場週期性的影響，信用趨勢仍將維持穩定；融資與租賃業部分，整體授信會從目前比較低迷的狀況，因前一年度的低基期而溫和緩步成長。

