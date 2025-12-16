輸銀前11月業務規模達4,529億元 放款及保證承作寫新高

輸出入銀行公布今年度整體營運績效表現寫佳績，截至11月底，整體業務規模達4,529億元。其中放款及保證承作額皆為歷史新高。

輸銀三大核心業務當中放款餘額截至11月為2246億元、較上年同期成長10%；保證承作額420億元、年增8%，均為歷史新高，至於輸出保險承保金額1,863億元則持平，主因傳產業廠商今年受關稅影響外銷出口。

此外，為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行負責執行，提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」兩項協助工具，其中「貿易融資利息減碼」，自8月7日開辦至12月15日止，受理申請利息減收金額累計達26.21億元，協助3,193家廠商。

依受影響產業統計，利息減收前五名分別為批發業(21.11%)、金屬製品製造業(19.60%)、機械設備製造業(11.01%)、塑膠製品製造業(6.68%)及基本金屬製造業(5.18%)。按企業規模觀察，中小企業受理金額為22.41億元，占比86%，一般企業則為3.80億元，占比14%。

「貿易融資利息減碼」除由輸出入銀行直接辦理外，並與簽約28家承貸公民營銀行全面推動，透過該等銀行約3,100個營運據點就近服務出口及其關連產業廠商，截至12月15日止，其受理申請利息減收金額前十名承貸金融機構依序為兆豐銀行(5.65億元)、第一銀行(3.11億元)、臺灣銀行(2.52億元)、彰化銀行(2.45億元)、臺灣企銀(2.35億元)、合作金庫(2.25億元)、華南銀行(1.58億元)、玉山銀行(1.23億元)、台北富邦銀行(1.15億元)及台新銀行(0.87億元)，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者，均可申請此項措施。一般企業可享年利率減碼1%，每家廠商最高減收100萬元；中小企業則可減碼1.5%，每家廠商最高減收120萬元。

在「輸出保險費用減免」方面，輸銀針對具出口美國外銷實績、關連產業之廠商或受美國關稅影響廠商，提供徵信費與保險費最低1折之措施，協助企業拓展新客戶、新市場，並降低相關貿易風險。截至12月15日止，「輸出保險費用減免」承保協助廠商564家，費用減免金額0.45億元。

輸銀表示，歡迎符合資格廠商多加運用「貿易融資利息減碼」紓解資金壓力，並搭配「輸出保險費用減免」，強化市場開發與長期布局，廠商可就近向承做其貿易融資之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。