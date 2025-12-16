玉山正式推出「玉山掃碼通」TWQR 收款服務 迎海內外消費商機

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應政府推動非現金支付政策，玉山銀行導入創新支付技術，正式推出「玉山掃碼通」TWQR收款服務。過去各家電子支付QR Code規格不同，商家需擺放多個掃碼立牌，不僅造成消費者混淆並提高交易風險。「玉山掃碼通」只需一組QR Code即可收款，消費者則可使用任一支付App輕鬆付款，提升支付體驗的便利與安全，打造一站式、高效率且多元的支付收款體驗。

「玉山掃碼通」整合銀行支付錢包與多款國內外電子支付，如TWQR、支付寶、玉山Wallet等，運用範圍包含藥妝、零售、餐飲、旅宿等多元產業，商家透過單一系統，即可輕鬆串聯未來更多跨境及跨平台支付工具，大幅降低系統維護成本並有效提升經營效益，有助於推動數位支付轉型及提升顧客交易便利性。同時，「玉山掃碼通」也結合政府推出的數位券服務，串聯玉山Wallet的樂享券與e point即時折抵功能，為商家提供多元行銷方案，所有收款金流統一由玉山銀行管理並撥款，確保交易安全與資金流暢。

玉山銀行持續將永續金融理念融入業務，「特店收單線上申請服務」已通過ISO14067碳足跡認證，成為台灣首家獲得此認證的金融機構，此外，玉山銀行攜手公部門與地方創生基金會，自即日起至2026年3月31日推出「土地有情，玉山同行」永續消費活動，透過永續收單專案提供優惠費率，支持永續店家導入多元支付系統，並鼓勵玉山卡友使用玉山Wallet掃描指定永續特店TWQR碼消費，不僅享有隨機1%至100%刷卡回饋，還可領取專屬樂享券，促進永續產品曝光度及在地消費，推動城鄉共榮發展。

玉山銀行長期致力推動環境共好、社會共榮，民眾可透過支付碳帳戶即時查詢個人通勤減碳量、消費碳排放及每日步行減碳數據，共同響應低碳生活。未來，將持續擴大永續金融影響力，串聯更多企業與消費者打造永續未來。

玉山銀行 消費 QR Code 電子支付

