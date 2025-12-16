惠譽：2026台灣壽險業展望為惡化 資本有壓力

惠譽評級對2026年亞太地區保險行業展望維持為中性，反映大多數市場穩健的業績表現和強勁的償付能力緩衝。惠譽預期，儘管面臨監管變化、增速放緩及市場波動，但是隨著競爭環境改善，營運利潤率將持穩。

惠譽維持中國大陸壽險業、台灣壽險業展望為惡化。中國大陸壽險業因更嚴格的「報行合一」新規而面臨保費增速放緩，收益對股市波動更為敏感。台灣壽險業在2026年資本要求新規生效後或面臨資本壓力：新償付能力框架下就利率風險有更高的資本要求，以及不利的匯率變動疊加上升的避險成本，將拖累收益。

多數市場壽險與非壽險業增速或將趨緩。壽險公司將繼續優先尋求優質增長及產品盈利能力。非壽險公司則專注於承保紀律及營運效率。非壽險公司預期可受惠於再保險費率走軟；壽險公司則在監管過渡與市場波動背景下，持續保持產品盈利並採用動態資產負債管理。隨著資產配置稍微轉向高風險資產，加收益率下降與波動加劇，投資表現可能受壓。

保險公司正透過資本補充及積極的資產負債管理，為不斷演變的償付能力監管制度做準備或適應新制度。儘管市場波動是關鍵風險，但是資本緩衝預期可保持穩健。