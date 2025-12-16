快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

永豐金租賃榮獲「年度十大績優企業」殊榮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金租賃展現其在融資租賃市場的深厚基礎與專業實力，榮獲中華民國傑出企業管理人協會主辦的金炬獎「2025年度十大績優企業」殊榮，亦象徵外界對永豐金租賃長期深耕與堅持品質的高度肯定。

今年度，永豐金租賃再創佳績，不僅榮獲金炬獎「十大績優企業」及金峰獎「十大傑出企業」雙重肯定，更成功取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，進一步強化客戶資訊安全保障，彰顯對服務品質與資訊安全上的高度重視。

此外，永豐金租賃旗下大陸子公司永豐金國際租賃也表現出色，獲頒「中國融資租賃成就獎」及江蘇省融資租賃行業協會「2025優秀案例－清潔能源升級改造融資租賃項目」獎項，協助企業推動設備更新與能源轉型，支持綠色永續發展。

目前，永豐金租賃在台灣、中國大陸、香港及東南亞等地設有據點，提供分期付款買賣、租賃業務及多元融資方案，協助企業靈活調度資金、提升營運效率，是企業永續發展的重要合作夥伴。

永豐金租賃總經理王盈如表示：「這次獲獎是對團隊努力與專業能力的肯定，也將激勵我們持續提升服務品質，為客戶與社會創造更大價值。」

展望未來，永豐金租賃將以台灣為根基，積極拓展市場布局，強化資安管理與風控機制，持續提供可靠的資金解決方案，攜手企業迎接挑戰，共創永續成長新篇章！

永豐金 市場

延伸閱讀

詮隼科技推出 OrpheLink 以零信任架構與量子加密技術強化VPN連線安全

小紅書之亂：台灣該如何抵禦中國的資安侵擾與「數位威權」？

發文取暖遭砲轟...法官張浩銘謊報「帳號被盜」 法評會建議罰款6個月

茶葉公司做國防資安 藍委再踢爆標案醜聞

相關新聞

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

日圓兌美元16日升破155大關，根據臺銀歷史匯率顯示，1日圓兌新台幣在半年前僅0.2012元，16日則漲到0.2068元...

詐騙太多 金融評議中心統計 信用卡盜刷直追保單爭議

融資租賃公司消費爭議正式由金融消費評議中心納管，金融評議中心最新統計顯示，至12月初已受理15件申訴案，另外截至今年第3...

日本升息進入經濟成長新階段 投信：看好日本多重資產2026年表現

日本央行將於12月18~19日召開金融政策決定會議，可能上調目前為0.5％的政策利率。法人表示，根據IMF於2025年1...

今年最後一波！台中銀推美元高利定存 三個月年利率最高4.25%

台中銀行深知客戶在利率變動環境下的資金運用考量，特別選在利率趨降的關鍵時點，逆勢推出限時美元優利定存「美利SUPER H...

無收入證明借錢、辦卡准辦 金管會開放銀行「財力評估模型」納入核貸模式

借錢、辦卡不再只看薪資單，金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入方式之一，讓無薪資證明的網紅、平台經濟...

10月六大產業放款 連二月衰退

金管會統計，2025年10月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆3,153億元，單月減少455億元，連二月衰退，寫下近四年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。