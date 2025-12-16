永豐金租賃榮獲「年度十大績優企業」殊榮

永豐金租賃展現其在融資租賃市場的深厚基礎與專業實力，榮獲中華民國傑出企業管理人協會主辦的金炬獎「2025年度十大績優企業」殊榮，亦象徵外界對永豐金租賃長期深耕與堅持品質的高度肯定。

今年度，永豐金租賃再創佳績，不僅榮獲金炬獎「十大績優企業」及金峰獎「十大傑出企業」雙重肯定，更成功取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，進一步強化客戶資訊安全保障，彰顯對服務品質與資訊安全上的高度重視。

此外，永豐金租賃旗下大陸子公司永豐金國際租賃也表現出色，獲頒「中國融資租賃成就獎」及江蘇省融資租賃行業協會「2025優秀案例－清潔能源升級改造融資租賃項目」獎項，協助企業推動設備更新與能源轉型，支持綠色永續發展。

目前，永豐金租賃在台灣、中國大陸、香港及東南亞等地設有據點，提供分期付款買賣、租賃業務及多元融資方案，協助企業靈活調度資金、提升營運效率，是企業永續發展的重要合作夥伴。

永豐金租賃總經理王盈如表示：「這次獲獎是對團隊努力與專業能力的肯定，也將激勵我們持續提升服務品質，為客戶與社會創造更大價值。」

展望未來，永豐金租賃將以台灣為根基，積極拓展市場布局，強化資安管理與風控機制，持續提供可靠的資金解決方案，攜手企業迎接挑戰，共創永續成長新篇章！